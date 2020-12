Sin fecha ni plan para el regreso a clases en Veracruz

Para el regreso a clases en Veracruz de manera presencial se requiere un mínimo de cuatros semanas en semáforo verde, esta es la segunda semana; pero el comportamiento social de fin de año será la pauta para hablar de volver a las aulas, comentó el secretario de Educación del estado, Zenyazen Escobar.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Escobar dijo que el semáforo verde, la SEP y el gobierno federal darán la pauta para el regreso a clases presenciales.

En el Consejo Estatal de Salud, dijo se analizará el aseo de aulas con apoyo de padres y madres de familia para no exponer a los menores al contagio, pero reiteró que esta es la segunda semana con semáforo verde; pero de acuerdo al comportamiento de la sociedad, "que no haya aglomeraciones en convivios, será la responsabilidad de la sociedad la que determine el regreso a clases", por lo que no hay una fecha prevista.

Escobar dijo que la estrategia se coordinará a través de los Consejos de participación de salud en cada escuela, ellos serán los filtros para supervisar el uso de cubrebocas artesanal, la sana distancia de dos metros y escalonada en los salones, así como horarios escalonados. Y al igual que en toda la federación, se respetará la decisión de los padres de llevar o no a los menores a clases presenciales, dijo.