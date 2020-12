PAN hará alianzas a pesar de las diferencias: Marko Cortés

Los peores alcaldes y gobernadores son los de Morena acusó el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés por lo que afirmó que existe la necesidad de crear alianzas entre partidos de oposición, un método democrático que da la legislación para construir.

"Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el líder panista habló de la necesidad de las alianzas ante un gobierno que representa lo peor que le ha pasado al país y al que acusó de cínico, corrupto, destructor de la economía, falto de reacción ante el clima de violencia e incompetente en salud.

Señaló que los peores alcaldes y gobernadores son los de Morena, por lo que afirmó que ante las próximas elecciones irán en alianza con el PRI y el PRD, aunque dijo “hay muchas cosas en las que no compartimos y no coincidimos pero en estos tiempos apremia la alianza”, no obstante reconoció que en la mitad del país el PAN va solo.

Dijo que un requisito indispensable para la alianza son perfiles con solvencia moral, fama pública que no se vendan ni se atemoricen con el poder y que firmen un compromiso de combate a la corrupción, todos los que participen serán de diversa extracción política, así como nuevos actores.

En relación a la investigación presentada por proceso sobre las empresas del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó que el gobierno federal usa las instituciones para amedrentar a sus adversarios políticos y este es un caso igual, pues parte de supuestos falsos, en una muestra del uso indebido del poder.

Por ello dijo, la meta del PAN es que no mande un solo hombre en el poder.