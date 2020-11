No hubo registro de secuestro en caso de Baptiste: Ulises Lara

No hubo ningún reporte de secuestro ni extorsión en el caso del empresario franco mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Orozco, así lo afirmó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el vocero de la FGJ-CDMX, detalló que tras el reporte de desaparición comenzó la búsqueda de los empresarios que fueron hallados en la zona de Tlalpan. Sobre el hecho se mantiene contacto con la embajada de Francia.

Actualmente dijo, se continúa recabando información en relación a las actividades de los empresarios, así como los patrones de comportamiento del día en que desaparecieron.

Una de las hipótesis más importantes que se sigue del asesinato es la derivada de la actividad de venta de licor de alta gama, pues dijo que son productos con costo de miles de pesos y su venta no es común.

En cuanto a la reacción de la comunidad empresarial de Polanco, el vocero señaló que esta zona es una de las que cuenta con mayor vigilancia, pues hay un policía por cada cuadrante y el asesinato de los empresarios no ocurrió en el lugar. No obstante dijo, ante cualquier amago, como ha sucedido en la zona Centro, es importante la denuncia. En la alcaldía de Miguel Hidalgo, dijo no se han tenido denuncias de este tipo.

Finalmente señaló que este lunes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se reunirá con empresarios de Polanco.