Basta de la violencia contra las mujeres

Dra. Feggy Ostrosky, Neuropsicóloga, Profesora e Investigadora de la UNAM, con posgrado en trastornos de la Comunicación en la Universidad de Northwestern, Illinois y Doctorado en Biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM // FB: /feggy.ostrosky // TW: @feggyostrosky

Denise Meade, Doctora en psicología y psicoterapia. Perito en psicología forense. Activista. Investigadora invitada y docente del INACIPE. Especialista en violencia de género y violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Presidente de la Fundación Renaser. Actualmente está se encuentra en el doctorado en Neuroderecho y psicopatología forense. // TW: @DeniseMeadeG // IG:@dmeadeg

TESTIMONIOS ABBY, 24 años. Agredida por su novio.ALE, 40 años. Agredida por sus 2 ex esposos.

HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sobre este día

• Más de 280 mujeres se reunieron en 1981, en Bogotá, Colombia, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe

• Escogieron el 25 de noviembre para conmemorar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas asesinadas en 1960 por la policía secreta del régimen del entonces presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

• En diciembre de 1999, la Asamblea General de ONU, adoptó esa fecha como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

MARTHA CIFRAS

• México es un lugar cada vez más hostil para ser mujer; según el US News & World Report

• 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión

• Feminicidios: Es la máxima expresión de la violencia de género.

• 10 mujeres son asesinadas al día en México

• México es el país número uno en feminicidios en América Latina

• En México, se estima que sólo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.

EN 2020

• En lo que va del año, se incrementaron en seis veces los reportes de violencia familiar

• De enero a septiembre se registraron 704 feminicidios (asesinatos por razón de género).

• La tasa de feminicidios es de 1.08 por cada 100 mil mujeres.

• 2 mil 150 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en los primeros nueve meses del año.

• 43 mil 108 mujeres sufrieron lesiones de forma dolosa hasta septiembre.

• 167 mujeres fueron secuestradas en ese periodo.

• De enero a septiembre, 347 mujeres fueron víctimas de trata en México.

• 163 mil 868 mujeres sufrieron violencia familiar en los primeros nueve meses de 2020.

• Se registraron 12 mil 241 presuntas violaciones en ese tramo de año.

ABBY, 24 años. Sufrió agresión física, verbal y emocional por parte de su novio. Tenían 1 año 4 meses de relación.

• Nunca vivió la violencia en casa. Tuvo una infancia feliz. Es una chava deportista

• El inicio: Lo conoció en el gimnasio donde era instructora. En ese tiempo sólo mantenían una relación profesional. Cuando ella dejó de trabajar en el gimnasio, empezaron una relación.

•En su primera cita, conoció a la familia de él, y pensó que definitivamente quería algo serio

• En marzo de este año, empezaron a vivir juntos. Todo parecía ir bien a pesar de la pandemia.

• Después de unos meses de vivir juntos lo empezó a notar violento

• En su primera discusión, él le quitó celular y laptop; y la dejó encerrada en su casa.

• El pasado 19 de septiembre tuvieron otra discusión, él estaba tomado. Es muy celoso y le reclamaba por todo. Esa noche le pegó 3 veces en el estómago.

• El perdón: Al día siguiente de esta agresión, fue a buscarla a casa de su mamá, le pidió perdón, dijo que nunca había hecho algo así, que la amaba y la convenció de volver con él.

• La última agresión: El pasado 14 de noviembre, él había bebido y empezaron a discutir. Abby decidió hacer sus maletas; pero la encerró en la recámara, y la empezó a golpear.

• Corrió al baño y cerró la puerta con seguro. Él tomó un cuchillo para desarmar la puerta, mientras ella esperó más de 20 minutos que alguien le respondiera en el 911, pero nadie la ayudó.

• Abby empezó a pedir ayuda a su familia y amigos

• Él la amenazó con matarla y también a su hermano

• Durante toda esta agresión. La familia de él intervino pero para agredir a Abby y a su hermano

• Al siguiente día, levantó la denuncia, tenía 40 moretones

• Al día de hoy, las autoridades no han hecho nada. Quiere que se haga justicia. Porque han normalizado los casos de violencia.

• Él está libre. No hay ninguna orden, ni de aprehensión, ni de restricción.

• Abby tiene mucho miedo de salir de su casa

PERFIL DEL VICTIMARIO

Estos son los rasgos de personalidad que juegan un papel importante en torno a actitudes, pensamientos, emociones y conductas sexistas. Se deben evaluar tanto en la víctima como en el victimario

Autoestima: Valora y conoce sus capacidades y limitaciones, tiene la habilidad de comunicarlo, sin llegar a auto-percibirse como superior a los demás.

Auto-competencia - Percepción de auto-eficacia, sentirse competente. Sentirse tan valioso como las demás personas; valorarse como exitoso; estar orgulloso de sí mismo.

Auto-agrado - Sentirse satisfecho consigo mismo; sentirse útil; reportar que se tiene respeto por sí mismo; tener una actitud positiva con respecto a sí mismo.

Rasgos de psicopatía: Continuo de rasgos que se conceptualizan como manipulación, insensibilidad, tendencias hacia realizar conductas criminales.

Los cuatro componentes principales de la psicopatía son los siguientes:

• Manipulación interpersonal

• Insensibilidad afectiva - Ausencia de remordimiento o culpa. Afecto superficial; falta de empatía.

• Estilo de vida errático - Necesidad de estimulación, impulsividad, irresponsabilidad. Estilo de vida parásito; ausencia de metas realistas a largo plazo.

• Tendencias criminales - Pobre autocontrol de la conducta, problemas de conducta tempranos. Delincuencia juvenil; conducta

Acontecimientos traumáticos en la infancia: El maltrato infantil constituye una de las experiencias tempranas con más notables consecuencias a nivel psicológico.

El vínculo emocional que mantengan los menores con sus padres o personas que cuiden de ellos, impactará de manera significativa en el tipo de relaciones interpersonales –sanas o problemáticas- que establezcan en la edad adulta.

Sexismo benévolo: la violencia contra las mujeres no solo se da en un marco de agresiones explícitas, sino que también pueden existir sentimientos positivos hacia ellas, pero que siguen siendo sexistas porque lo que los subyace es precisamente la dominación tradicional del hombre –el considerarlas más débiles, sensibles que ellos-.

El sentido de protección hacia las mujeres, la visión de que solo ellas pueden complementar a un hombre y la dependencia de ellos hacia ellas.

Sexismo hostil:. Se les da atribuciones de poca inteligencia, incapacidad para sobresalir en ciertos ámbitos profesionales, se consideran manipuladoras y peligrosas.

Conductas de cosificación hacia la mujer por parte del hombre: Son las conductas que puede realizar un hombre hacia las mujeres que conoce en su vida cotidiana, ya sea de una sola ocasión (p.ej. en la calle o en el transporte público), o en diversos contextos (trabajo, escuela, etc.), dichas conductas tienen una connotación sexual porque perciben a las mujeres solo como objetos sexuales, piensan que esa es su principal función y que por ello, deben sentirse halagadas.

ALE TREJO, 40 años. Sufrió violencia física, verbal, emocional, económica por sus dos ex esposos.

• Antecedentes – La violencia fue normalizada en su Familia.

• Su primer esposo fue un hombre maravilloso en el noviazgo. Inmediatamente después de casarse, la ignoraba, se la pasaba borracho. En una fiesta, la jaloneó del pelo, la gente se lo quitó de encima y en ese momento decidió dejarlo. Eso la hizo sentir empoderada.

• A su segundo esposo lo conoció por tinder. Era súper divertido, atento, lindo, romántico, etc.

• Primera alerta: A los dos meses de ser novios, vio mensajes de su ex novia, de la cual le había hablado muy mal, en su celular. Ella le reclamó, él le dijo que era muy celosa, que estaba paranoica, que tenía que entender que él es un hombre que no guardaba rencor. Al paso de los meses, confirmó que él le era infiel con su ex novia.

• Aborto forzado: Ella estaba embarazada pero él se negó a tenerlo. Entonces, la presionó para que abortara. Primero la obligaba a tomar pastillas abortivas y como no funcionaron, la llevaron a que le hicieran un aspirado manual, él le dejó secuelas. Él estuvo pendiente todo el tiempo de que ella NO se negara.

• Matrimonio: Después de esto, él le juró que todo iba a cambiar, que ya iban a estar bien, que no habría más infidelidades. Volvió a ser el más lindo del mundo. Hacía todo lo que ella decía. Empezaron a ir a Terapia de Pareja, entonces ella pensó que él realmente le estaba echando ganas. Su terapeuta incluso le advirtió que él es sociópata y ella nunca quiso verlo, lo justificaba. Cuando él le propuso matrimonio NO DUDO en aceptar.

• Los Ángeles: Se fueron a vivir a Los Ángeles, porque él tendría mejor trabajo allá. No la dejó trabajar, la dejaba sola, no le daba dinero, ella tenía que tener todo limpio en casa, la comida lista y todo en orden. Ale no tenía dinero porque no podía trabajar. Le prometió que le podía tramitar papeles para que pudiera trabajar, pero nunca cumplió.

• Las amenazas: Él la amenazó de muerte pero al buscar ayudar en el Sheriff Station y Consulado, no la ayudaron porque no tenía pruebas contundentes de las amenazas de muerte.

• Regreso a su vida: Logró regresar a México, e inició terapia para recuperar su vida.

Tipos de violencia

• Física: Golpes, empujones, patadas, pellizcos y mordidas, son algunos de los daños que puede generar este tipo de violencia, también se llegan a usar armas u objetos.

• Psicológica: Abandono, celos, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, desamor, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y amenazas, son actos que dañan el equilibrio emocional.

• Económica: Son las limitaciones de dinero o posesiones que llevan a la dependencia y control sobre la víctima.

• Sexual: Es cuando alguien degrada o daña el cuerpo de otra persona, sin tomar en cuenta sus deseos o ideas, dañan su integridad física o mental, y buscan convertir a la víctima en un objeto sexual.

CICLO DE LA VIOLENCIA

• ¿Por qué la mujer agredida no deja a su agresor? ¿Por qué no denuncia los ataques? ¿Por qué después de denunciar muchas veces retiran la denuncia? ¿Qué sienten las víctimas agredidas en las diferentes etapas de la agresión? ¿Cómo llegan a convertirse en víctimas?

• El proceso de victimización no es una situación que se dé de forma puntual y aislada, sino algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Una relación donde existe maltrato no suele empezar a producirse de la noche a la mañana.

• Es un proceso que empieza muchas veces de forma sutil y que provoca que la víctima no siempre sea consciente de la gravedad de la situación que está viviendo.

• En 1979, la reconocida psicóloga americana Leonore Walker habló sobre cómo funcionan los procesos de victimización a partir de sus investigaciones diseñadas para tratar de entender y de dar respuesta a las preguntas anteriormente planteadas.

• A partir de los testimonios de mujeres maltratadas se dio cuenta que no son agredidas todo el tiempo ni de la misma manera, sino que existen fases para la violencia, que tienen variada duración y diferentes manifestaciones. Esto es lo que se ha llamado el CICLO DE LA VIOLENCIA, una de las teorías sobre dinámicas internas a las relaciones violentas más difundida en el mundo.

• LA TEORÍA CONTEMPLA LA EXISTENCIA DE CUATRO FASES en toda dinámica de violencia relacional.

1. Fase de Calma

• En una primera fase, la situación está calmada. No se detectan desacuerdos y todo se vive de manera idílica. Pero, cuando el ciclo se ha repetido varias veces, la víctima puede empezar a tener la sensación que la calma se mantiene porque todo está correcto según el punto de vista del agresor que es, en última instancia, el motor del ciclo.

2. Fase de Acumulación de Tensión

• Empiezan los pequeños desacuerdos, el agresor se siente cuestionado por su víctima de manera creciente. Puede ser que la víctima, en su intento por mantener las cosas como el agresor quiere, cometa algún error pues el aumento de la tensión afecta su capacidad para concentrarse. En esta fase, de hecho, se empieza a ejercer un maltrato psicológico basado en la idea de control y que es una señal de alarma de lo que está por venir.

3. Fase de Explosión

• El agresor pasa a la acción. Es una fuerte descarga de las tensiones provocadas en la anterior fase por el agresor. Se producen las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales más importantes.

• En comparación con las otras fases, esta es la más corta pero también la que es vivida con mayor intensidad. Las consecuencias más importantes para la víctima se dan en este momento, tanto en el plano físico como en el psíquico, donde continúan una serie de alteraciones psicológicas por la situación vivida.

4. Fase de Luna de Mie

l• El agresor empieza una serie de actitudes compensatorias para demostrar a la víctima que lo siente y que no volverá a pasar más. Esto hace que la víctima vea también la parte positiva del agresor y queda atrapada en reflexiones acerca de cómo conseguir que esta parte aparezca más frecuentemente.Al acortarse la fase de luna de miel las agresiones van siendo cada vez más fuertes y frecuentes, lo que disminuye los recursos psicológicos de las mujeres para salir de la espiral de la violencia.

VIOLENTÓMETRO

• La violencia se puede medir y por eso, el Instituto Politécnico Nacional creó el Violentómetro para medir las conductas vividas de violencia.

• El amarillo es preventivo e incluye violencia psicológica y emocional

• El naranja indica que es momento de reaccionar e incluye violencia física no tan violenta

• El morado indica la etapa más peligrosa en la que está en peligro la vida e integridad de la persona

Lugares de apoyo a víctimas de violencia

1. CAVI Centro de Atención a la Violencia IntrafamiliarApoyo legal y psicológicoTels.: 5345 5248 y 5345 52492.

VICTIMATEL Apoyo legal y psicológico a víctimas de delitos sexuales Tel.: 5575 54613.

FORTALEZA I.A.P.Centro de Atención Integral a la Mujer Tels.: 2621 3285 y 2621 32864.

ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C.Atención médica, legal y psicológica Tels.: 5682 7969 y 5543 47005. Mujeres Aportando a Mujeres, A.C..MAM Tel. 55 25 24 77 contacto@mujeresmam.comwww.mujeresmam.org.mx.Tonalá 18, col. Roma, delegación Cuauhtémoc