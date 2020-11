En Estados Unidos la "Operación Padrino" no está cerrada: Jesús Esquivel

Sorprendido por la manera en la cual el gobierno mexicano negoció que se le desecharan los cargos al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el periodista Jesús Esquivel analiza la exoneración del general.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el corresponsal de la revista “Proceso” en Washington, dijo que la decisión de extradición de Cienfuegos fue resultado de la presión ejercida por el gobierno del presidente López Obrador, con amenazas de sacar a los agentes de la DEA, acabar con la relación anti-narcóticos y suspender el intercambio de información de inteligencia, lo que muestra que el combate al narcotráfico están por encima de un caso como éste.

El acuerdo dado a conocer por William Barr convino entregar todas las evidencias que tenían los fiscales, recogidas por la DEA bajo la “operación padrino”, para que se investigue al general y se le procese en su caso, una gran prueba de fuego para el gobierno mexicano. “Si México no avanza bajo el tratado, al gobierno de nuestro país se le va a acusar de encubrir casos de narco-corrupción en las fuerzas militares”.

Está claro que no hay ninguna acusación en contra del general Cienfuegos en México, aunque ya se les entregaron las pruebas y están investigando, por lo que el periodista señala que será muy interesante si se detiene al general Cienfuegos en territorio mexicano, pues si ya están investigando tendrían por lo menos que comunicárselo.

Esquive señaló que en Estados Unidos sólo The Washington Post ha retomado la noticia en sus interiores, no es un tema mediático por la cuestión electoral, pero que el diario publica las amenazas del gobierno mexicano y advierte que la “Operación Padrino” no está cerrada.

Afirmó que a Donald Trump no le interesa el tema puesto que va de salida; lo importante es la relación con el próximo gobierno y bajo qué condiciones será.

Recordó que el canciller Ebrard declaró a “Proceso” que en la revisión de la relación con la DEA y el cambio de paradigma de la lucha contra el narcotráfico, México podría pedir la extradición de narcos gringos.

Respecto a la declaración del presidente López Obrador de defender a todos los mexicanos, dijo que pudo ser para disfrazar el interés que tiene en que los militares le rindan lealtad absoluta al poder Ejecutivo tras este caso.