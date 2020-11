Escuela no presencial afecta gravemente a menores: Salvador Guerrero

El número de reportes de menores por problemas emocionales creció 147% de agosto a septiembre, así lo dio a conocer el consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la Justicia Penal, A. C. Salvador Guerrero Chiprés.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que de enero a la fecha se han recibido 4 mil 383 reportes de menores entre 12 y 17 años, un crecimiento radical dado que el año pasado en el mismo período se contaba con sólo una veintena de casos de contención emocional.

Guerrero Chiprés enunció que de estas llamadas 57% fueron por temas de ansiedad, depresión y otros aspectos. El 21 % por desesperanza ante problemas familiares que pueden ser relacionados con la planeación de intención suicida.

El presidente consejero señaló que “La escuela no es presencial, no quiere decir que haya un modelo mejor al que hay en este momento, pero no hay otra persona compartiendo parte de las horas del día con los menores, esto tiene que ver con un proceso de agotamiento no sólo de ellos, sino también de los padres y madres que tienen que salir a trabajar o permanecer en casa en espacios que no siempre son los mejores” y recalcó que el 82% de los menores que buscaron apoyo lo hicieron desde el inicio de la fase tres de contingencia, lo que valida esta información.

El asunto de depresión dijo, está en un grado mayor de preocupación, ya que el 12% de los casos atendidos la refiere, por ello la atención que se da a los niñas, niños y adolescentes detalló que es la terapia en varias modalidades, como la teleterapia, directa las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 106 sicólogos brindan los primeros auxilios de contención de ansiedad que se presenta 36% de los casos, autoestima en un 7%, tristeza 5% y aunque resulte increíble, problemas de pareja en 7%.

Detalló que 40% de los datos corresponden a entidades distintas a la CDMX y el Valle de México.

También compartió que en convenio con la plataforma de Tok Tok lograron retirar un video que incitaba a los menores al suicidio, propuesto a través de un “juego”, por lo que recomendó poner atención a todo lo que corre en internet.

Recordó que las cifras de niños involucrados en la delincuencia eran emitidas anteriormente por la Secretaría de Marina, el último dato de 2010 tenía un registro de 42 niños.

Por lo que dijo debemos coordinarnos desde las autoridades, organizaciones civiles, coordinación empresarial y sociedad en general pues es imposible tener un policía para que cuide cada hogar, pues además del programa de “Barrio adentro de la CDMX.

Por ello, el Consejo Ciudadano pone a disposición el número de atención 55 5533 5533 en el cual se ha recibido el 70% de los reportes vía Whats App.

Finalmente recalcó que los niños, niñas adolescentes son las víctimas y hay que recuperarlos desde todas los ángulos posibles.