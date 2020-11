La carpeta de la FGR contra Peña Nieto está mal integrada: Garza Onofre

Para que hoy se filtre que un juez devolvió porque no tenían elementos suficientes la carpeta de investigación de la FGR contra Luis Videgaray y donde se acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de cohecho y traición a a la patria, creo que no es una buena señal y más bien parecería la historia de siempre: usar el petate del muerto, usar esto como retórica con miras a las elecciones de 2021, señaló Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, el investigador destacó que la Fiscalía tendría qué ser más cuidadosa con estas filtraciones y, sobre todo, saber que está ante el caso de corrupción más importante en la historia contemporánea de México, "es la primera vez que un expresidente aparece en una carpeta de investigación acusado de dos delitos que parecen brutales: cohecho y traición a la patria", explicó.

Dijo que en la carpeta se entiende que el excanciller Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto cometieron actos contra la nación que no serán fáciles de probar y destacó que este tipo de filtraciones le darán armas de defensa jurídica a los abogados de ambos exfuncionarios.

Para finalizar, recordó: "no hay que olvidar que México es el único país en toda Latinoamérica donde no hay una sola sentencia por el caso Odebrecht por el que han renunciado presidentes, han estado en la cárcel en otros país, entonces si esto se les cae yo creo que sería el gran fracaso jurídico de esta administración y sobre todo del mandato de Gertz Manero al frente de la FGR. Esperemos, por lo pronto creo que no son buenas señales".