Yo no renuncié porque yo no me quiebro, renunció John: Sabina Berman

Yo no renuncié porque yo no me quiebro, renunció John, la escritora Sabina Berman comparte su experiencia de acoso laboral con su co conductor en Canal 11.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Sabina Berman afirmó que “la única manera de resolver el acoso laboral es exhibiéndolo y fue lo que hice”, la escritora detalló la manera en que el co conductor del programa “John y Sabina” de Canal 11 se fue apoderando de la dirección del mismo, coartando la paridad del mismo.

Relató que la tensión escaló, y aunque ella condicionó su presencia a la igualdad, Ackerman la ignoró durante el último programa por seis minutos, dedicándose a entrevistar al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, frente a quien la propia Sabina exhibió el trato del co presentador.

En tono sarcástico Berman afirma que seis minutos son mucho en televisión o en radio, pues “hay documentales que duran menos y ganan Cannes”.

Tal como se ha mencionado en redes, afirmó que la renuncia al aire de Ackerman se editó pues, hasta tuvo la cordialidad de despedirse de ella, no obstante el Canal fue omiso a dicha renuncia.

Señala que la actitud de John es un problema psicológico delirante, pues ejemplo de ello es su reclamo por haber sido invitada a otra mesa de análisis.

Es una lucha personal de Ackerman por apoderarse de espacios, “No sé quien lo nombró comisario de la izquierda”.

La respuesta de sabina ante el acoso laboral, señala que se convirtió en un asunto simbólico pues tanto mujeres como hombres se identifican con ello por ser algo común. Por ello afirma la única manera de resolver el acoso laboral es o bien las autoridades intervienen o bien se exhibe.

En cuanto al comunicado de Canal 11 dijo que no le corresponde criticarles pues en este caso se debe respetar su autoridad.