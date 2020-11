Para el INE paridad total es paridad en todo: Carla Humphrey

“Paridad total es paridad total en todo, no paridad en algunas cosas, así lo señaló la consejera del INE, Carla Humphrey quien detalló que pese a un exhorto del Senado que señalaba extralimitación del instituto respecto a los requisitos de paridad, los lineamientos fueron aprobados por nueve consejeros.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la consejera detalló que en 2014 se reformó la Constitución para incluir la paridad, en aquel entonces solo se contemplaba para Congresos locales y el Congreso de la Unión y se amplió con base en resoluciones administrativas a ayuntamientos.

En 2019 se resolvió la paridad total como reforma constitucional, de manera transversal; la reforma fue publicada el 6 de junio del mismo año y desde su aprobación es la primera ocasión que se contiende por gubernaturas.

El INE estableció lo requisitos de paridad con base a solicitudes de una ciudadana que busca ser candidata a gubernatura de Michoacán y a diversas organizaciones sociales y académicas.

En cumplimiento al artículo 41 reformado, indica que habrá paridad en todos los cargos de elección, en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado, en los órganos autónomos y en los sistemas normativo interno.

Por tanto la interpretación fue avalada por nueve consejeros, indica que la única autoridad que tiene la facultad de garantizar la paridad en las candidaturas es el INE, pues los organismos públicos locales sólo organizan las elecciones.

Con ello se garantiza eliminar las restricciones de las mujeres para participar en las elecciones, haciendo válidos sus derechos.

En elecciones pasadas no estaba establecido en municipios ni ayuntamientos el principio de paridad, ahora no existe argumento para el INE que haga que no se vigile y se pongan reglas al respecto.

Dijo que este es un paso histórico que alienta la paridad que debería haber sido apoyado por unanimidad.

Un exhorto del Senado señalaba extralimitación en reglas de paridad del INE, sin embargo la consejera señaló “Paridad total es paridad total en todo, no paridad en algunas cosas”.

Y recordó que en la historia de México sólo 7 mujeres han sido gobernadoras electas y dos provisionales o sustitutas, 9 desde que existe el voto de mujeres. Los partidos no postulan mujeres, “los gobernadores no nacen con cualidades y virtudes para gobernar, hemos tenido gobernadores que tienen cero capacidad para gobernar”

El caso de la “Juanitas se eliminó a partir de resoluciones y sentencias, posteriormente salió del sistema por una Sentencia que estableció que la suplente de una mujer tenía que ser una mujer, avanzando hasta llegar al principio de paridad.

Los partidos utilizaban diversas estrategias para que las mujeres llegaran a los cargos.

Actualmente la aplicación de la paridad llevo a 48.2% de mujeres en la Cámara de Diputados y más de 49% en el Senado de la República.