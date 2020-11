Los eventos sociales, las fiestas son los que nos están llevando al incremento de casos de COVID-19, en Durango la gente se relajó porque pensó que ya habíamos superado esta pandemia y se combinó con las bajas temperaturas y eso ha hecho que el virus haya tenido una mayor capacidad para sobrevivir, señaló el gobernador José Rosas Aispuro.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, detalló que la decisión de regresar a color rojo en el semáforo epidemiológico se da luego que en octubre aumentaron exponencialmente los contagios y fallecimientos y aunque aún tienen capacidad hospitalaria no quieren llevarla al límite, además que el personal médico está preocupado por los contagios y fallecimientos de personal del sector. Detalló que el regreso a semáforo rojo también fue algo que la sociedad estuvo pidiendo, "no fue una decisión sin escuchar a la sociedad", señaló.

El gobernador se dijo seguro que si todos los duranguenses atienden las restricciones bajará la tendencia actual y permitirá que en diciembre, cuando hay más movimiento económico, los negocios nuevamente tengan actividad normal.

Sobre las restricciones, el gobernador Rosas Aispuro detalló que "no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en ningún punto del estado, solo se llevaran a cabo las actividades consideradas como esenciales, vamos a tener guardias en el gobierno para que parte del personal se vaya a sus casas y vamos a estar monitoreando que realmente se vayan a sus casas porque si la gente lo toma como vacaciones entonces sigue el problema y el tema de las iglesias acordamos que no haya misas, bautizos, bodas, confirmaciones y el Registro Civil no se autorizará la realización de matrimonios en las siguientes días, vamos a restringir la movilidad desde las 10pm-5 am, las áreas publicas, recreativas, deportivas estarán también cerradas", informó.