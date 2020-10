Dejen de tenernos tanto miedo, déjennos participar: Margarita Zavala

Inconsistente, incongruente e injusto, así calificó Margarita Zavala el proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez que confirma la negativa de registro a México Libre como partido político.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Zavala afirma que se identificaron las donaciones, señala que fueron transparentadas, y el proyecto del magistrado anula 112 asambleas, violando así principios jurídicos de audiencia; sin embargo dijo “Tengo esperanza en los otros magistrados que seguramente votará conforme a derecho”.

No tiene sentido jurídico el proyecto del magistrado, voces autorizadas han dicho que se han violentado nuestros derechos.

Ante el juicio que se lleva a cabo en contra de Genaro Luna en Estados Unidos, y quien fuera mano derecha de Felipe Calderón, dijo que lo que mencionan ocurrió en años que no corresponden al gobierno de Felipe y todo lo utilizan para violar los derechos, por lo que señaló que no se vale manchar el proceso de México Libre desde el ejecutivo y se debe tener cuidado incluso desde el micrófono y respetar el derecho de un cuarto de millón de ciudadanos que no se debe mezclar con eso.