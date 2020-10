El presidente Trump presentará esta semana los peores síntomas de Covid-19

Con una mascarilla de tela y resguardado por dos guardias, Donald Trum salió a dar saludos a sus simpatizantes, en un vehículo ideal para el contagio. Un especialista señaló que esta salida en un vehículo cerrado es un lugar ideal para el contagio. La gente se cuestiona su verdadero estado de salud y el problema en el que pone al personal de seguridad, así lo señaló e periodista e internacionalista, Ariel Moutsatsos en el "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Desde el principio la Casa Blanca intentó ocultar que el presidente tenía covid-19, de no ser por una colaboradora de Bloomberg, quien no se quedó tranquila hasta no revelar que la asistente de Trump se había contagiado.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca fue el encargado de dar a conocer que el presidente que habían pasado 24 horas preocupantes para el presidente y faltaban 48 más para saber su situación real de salud.

Al presidente no le agradó, la Casa Blanca intentó corregir a los médicos, pero estos salieron a dar posteriormente un parte, los médicos mintieron al señalar que no había utilizado oxígeno, cuando se sabe que sí lo uso.

Las contradicciones, lo médicos dijeron que no había hallazgos inesperados, no les sorprendieron, sí ocupó oxigeno pues su nivel de oxigenación bajó el sábado. La aplicación de remdesivir y dexametasona son medicamentos útiles en casos de coronavirus grave, por lo que la gente se pregunta ¿Cuál es el estado real del presidente Donald Trum? Se ha dijo que su egreso será mañana.

Finalmente, Ariel señala que de acuerdo a los médicos, el presidente tendrá los síntomas más graves entre el 7 y el 13 de este mes, a partir de miércoles podría empeorar, lo que genera incertidumbre política y Biden lleva 14 por arriba en las encuestas. Biden anda en campaña.