La lección del 68 es que justicia y política deben distanciarse: Cossío

Creo que la justicia debe operar bajo sus propias reglas, mantener a distancia al poder político; la justicia no se puede sentir parte del movimiento político, el mandato de la justicia está en la constitución y en las leyes establecidas por demás democráticamente como debe de ser, entonces sí me parece que debe hacer una muy clara diferenciación entre unos elementos y otros si no todo acaba en una confusión como la de 1968, aseguró el ministro en retiro, José Ramón Cossío, en Así el Weso.

Al hablar de su libro 'Biografía judicial del 68' en entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el ministro en retiro compartió que en esta búsqueda encontró un Estado mucho menos fuerte y muchos menos poderoso y capaz de lo que se veía a sí mismo, "porque un estado fuerte y con legitimidad no necesita recurrir a este tipo de expedientes para lastimara los adversarios".

Señaló que fueron sentenciadas 78 personas en el expediente que analizó, el cual estaba lleno de irregularidades y aberraciones judiciales que hablan de un Estado que al principio tenía claridad de lo que iba a hacer en ese expediente judicial, pero con el tiempo fueron acumulando una serie de hechos y delitos que aún así culminó con la sentencia a prisión de todos los acusados.