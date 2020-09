Indicios de corrupción no pueden demeritar labor del Indep: exdirector

Creo que se le ha dado más énfasis a las suposiciones de la carta de Jaime Cárdenas que a los resultados del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no veo cosas en concreto que pudieran señalar de corrupción a la institución, señaló Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que a finales de 2019 se transfirieron 4 mil 500 joyas de la FGR al Indep, donde tras hacer una valuación y una revaloración se encontró que a 22 de ellas les faltaba peso, un broche, una pieza, etc. "Es algo que no presenta mayor tema más que una investigación con mucha profundidad eso sí para delimitar responsabilidades y resolverse pero no por 22 joyas puedes demeritar el trabajo tan profundo que se hizo en el Indep, es ahí donde digo que es una bola de nieve", señaló.

Agregó que si bien ciertas áreas del Indep son propensas a 'cierta seducción' a malas prácticas, "porque cuando manejas dinero, bienes, hay una propensión", "cuando se maneja dinero, bienes, hay muchas tentaciones, eso no se puede negar" dijo, establecieron ciertos mecanismos de gestión.

"Yo no te digo que no puede haber corrupción, y si hay debe ser investigada y castigada, lo que digo es que es una carta que se hizo muy mediática por supuestos y no por algo comprobable o una responsabilidad ya fincada", expresó.