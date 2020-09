Me parece mejor decir 'mi muchacha' que 'mi sirvienta' o 'mi criada': Luqué

Creo que es un modismo cultural que no te lo puedes quitar así como así, no es algo que sea una agresión. Personalmente me parece mejor decir 'mi muchacha' que 'mi sirvienta' o 'mi criada', además estás aventándote un tuit y estás tratando de reducir y resumir lo que estás queriendo decir, señaló Marcela Luqué, senadora suplente por Movimiento Ciudadano, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que más que ser malinterpretada su expresión, la polémica que levantó forma parte de las campañas políticas de cara a 2021 "creo que se busca debilitar porque el gobierno lopezobradorista quiere Nuevo León, porque es un estado clave y puntero, es el que más aporta y es donde hay dinero y donde hay dinero hay poder entonces donde la gente quiere el poder también busca maneras de que se vean cosas que no son", expresó.

Luqué agregó que el hecho de que dijera 'mi muchacha', algo que aseguró sigue haciendo, es una expresión más de cariño que de propiedad, además que su empleada está inscrita ante el IMSS y recibe un trato digno. Reclamó que por ello se pierda de vista que buscaba evidenciar que personas de bajos recursos tienen qué pagar para sacar a sus familiares de los hospitales para poderlos sepultar, lo que le parece una injusticia.

Finalmente, la senadora suplente admitió que no sabía la forma indicada para referirse a las trabajadoras del hogar, por lo que se comprometió a utilizar esa definición de la profesión en ocasiones posteriores.