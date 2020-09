Un libro para los norteamericanos, y no es coyuntural: Castañeda

Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, pone de manifiesto los por qué de muchas de las circunstancias que ocurren hoy en día en los Estados Unidos, su autor, Jorge G. Castañeda lo define como un libro escrito para los norteamericanos de un extranjero que los conoce y los quiere bien.

De acuerdo con su autor, “este libro no te dice qué va pasará el 3 de noviembre, pero le permite al lector entender por qué suceden las cosas, por qué fue electo Trump en el 2016, cuáles fueron tendencias históricas profundas del sistema político, el racismo y sus manifestaciones en contra y las tendencias económicas” y afirma que no es un libro de coyuntura.

Y afirma que aunque los norteamericanos digan que en Estados Unidos todos han elegido a sus gobernantes, no es verdad, pues durante mucho tiempo esclavos, mujeres, varones sin propiedades, migrantes en general, no votaban, por eso señala no pueden venirnos con ese cuento. Y señala que los representantes de la Cámara de Senadores, fueron electos por sufragio indirecto hasta 1912, Todos los norteamericanos eligieron a todos sus gobernantes hasta 1960.

Finalmente Castañeda comparte que del 2000 para la fecha, el sector blanco obrero rural sin título universitario, de la antigua clase media del centro del país, siente que ha perdido su posición en la sociedad, en efecto se han ido muchos empleos manufactureros a otros países, unos cuantos se han ido a México y muchos más a China. Cuando ellos pierden su empleo y consiguen trabajo a los 50 años van a pagarles 12 dólares la hora hay una merma real en la vida cotidiana, ellos ahora son minoría, y la llegada de Trump que les dice yo estoy con ustedes, funcionó.