Si el Presidente se va de Morena, yo me voy con él: Antonio Attolini

Antonio Attolini, Integrante de Morena y aspirante a la secretaría general del partido estuvo en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde reprochó que sus correligionarios han dejado solo al Presidente López Obrador.

Tras señalar que Morena hoy es un partido más poderos, noble, lleno de personas de buena voluntad que quieren un cambio para México, desafortunadamente dijo que “creo que le hemos fallado al presidente”.

Afirmó que lo han dejado solo en cosas muy importantes que él ha mantenido siempre en el centro su lucha que es ampliar la democracia participativa; como ejemplo puso la consulta para el enjuiciamiento de expresidentes, la segunda la convocatoria para la compra de cachitos de la rifa de avión y la austeridad republicana que no se ha aplicado en los gobiernos estatales ni en los congreso locales, aún teniendo Morena representación en sus grupos parlamentarios.

Morena no supo, no pudo, no quiso ubicarse y dejó solo al Presidente, por lo que afirmó que “Si el presidente se va de Morena yo me voy con él pero el obradorismo lo trasciende”.

Finalmente señaló que en la contienda interna, la dirigencia cuenta con dos posiciones la de presidente del partido por la que van Mario Delgado y Gibrán Ramírez y la secretaria general corre por separado y por la que él va a la contienda al igual de Donají Alba. Ambas posiciones se van a elegir por encuesta, y yo haré el uno, dos con quién ponga el pueblo, aseguró.