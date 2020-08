Los dichos de la comida: ¿Qué dicen de nosotros? Parte 2

Para todos los que usamos frases, dichos, refranes o metáforas usando la comida, como “el horno no está para bollos”, “estás comiendo camote”, “como agua para chocolate” Les vamos a decir de dónde vienen todas estas frases, por qué su significado tiene que ver con la comida y cuáles compartimos con otros países.

Liliana Martínez Lomelí, Socióloga de la Alimentación, École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Directora y Fundadora de Fundación para la Alimentación y Desarrollo (México) y Spreading Knowledge Foundation (Miami, Florida). Columnista alimentación y sociedad “Punto y Como”, todos los martes en El Economista.

Twitter: @lilianamtzlomel // Instagram: @lilianamtzlomeli // Facebook: Liliana Martínez Lomelí

• El mole: Es como un platillo icónico, que tiene un proceso culinario complicado y que es muy apreciado. A darle que es mole de olla, Es mi mero mole, Quiso hacer mole y le salió caldillo, el ajonjolí de todos los moles.

• El chicharrón: Buscarle ruido al chicharrón, Aquí mis chicharrones truenan, Que se te haga la boca chicharrón.

Expresiones basadas en saberes culinarios:

• Para entenderlas, hay que tener un entendimiento básico de los usos y costumbres en la preparación y consumo de ciertos alimentos:

• Salió más caro el caldo que las albóndigas: Esta es una expresión idiomática que nos viene desde España. Las albóndigas son de origen árabe (al-bunduqa, 'la bola'), y generalmente, están compuestas por carne. La carne es un alimento que históricamente ha sido más valorado, y más costoso. Que un caldo que tiene base de agua, sea más caro que la carne, quiere decir que una situación secundaria puede requerir más recursos que una situación más importante. Por ejemplo, que un envío por paquetería sea más costoso que la mercancía que se compró.

• No está el horno para bollos: También esta frase nos viene de España. Aunque en México entendemos como bollo a un pedazo de pan, generalmente para hacer hamburguesas, en España se le llama bollería a los panes dulces. La temperatura y cuidado que requiere hornear un pan dulce en el horno, es diferente del horneado del pan común. Se usa esta frase para referirse a que no es el momento adecuado para hacer algo, pedir algo o tener algo. “¿Quieres salir al cine en plena pandemia? Te quedas en casa porque no está el horno para bollos”.

• Una cucharada, (una sopa) de su propio chocolate. El nacimiento de esta frase se atribuye a un pasaje de la historia. Hay dos relatos diferentes de dos cronistas del virreinato de la Nueva España: Tomas Gage y don Artemio del Valle Arizpe. Cuentan que en 1625, en San Cristóbal de las Casas, las mujeres adineradas que acudían a misa, acostumbraban a tomar chocolate que les llevaban sus criadas adentro del templo, para soportar el tiempo que duraban las misas y los sermones. El obispo de San Cristóbal don Bernardino de Salazar y Frías, prohibió que se consumiera la bebida en el templo, bajo la amenaza de excomulgarlas. Las personas dejaron de ir a misa a la catedral y prefirieron ir a misa a los conventos, donde los frailes sí las dejaban tomar chocolate. El obispo no cedió a su prohibición aunque no fuera la gente a la Catedral y un día amaneció muerto, y confirman que fue envenenado. La leyenda dice que murió envenenado por un chocolate que bebió, y desde ese entonces se dice que le dieron una cucharada de su propio chocolate o que le dieron su chocolate.

• Estar como agua para chocolate (el agua tiene que estar caliente e hirviendo, comparada con un estado de ánimo, para que se haga el chocolate).

• A ojo de buen cubero. Las cubas son recipientes de madera que contienen líquidos, como el vino. Un cubero es el encargado de llenar las cubas que se llenaban al tanteo.

• Me importa una pura y dos con sal (se refiere a tomar tequila puro y dos con sal). No tener preocupación ni interés por una situación

• Pareces pepita en comal (las pepitas en el comal con el calor brincan). Estar ansioso, impaciente.

• Se le volteó la tortilla (aunque aplica para las tortillas mexicanas, también es aplicada para las tortillas de patatas españolas, que hay que voltear para cocer)

.• Enchílame otra/ Si no son enchiladas. Para referirse a una situación que no es tan sencilla como la quieren hacer ver.

• El comal le dijo a la olla. El comal tiene su origen en la palabra náhuatl comalli y es un utensilio de origen mesoamericano. Se utiliza la frase para decir que alguien no es diferente de lo que suele criticar o juzgar de otra persona.

• Nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. “El fondo de la olla sólo lo conoce la cuchara”. Nadie sabe los sacrificios, problemas o vicisitudes que cada persona enfrenta. En algunas ocasiones se usa para juzgar situaciones de éxito de las personas que otros juzgan como “fáciles”.

•El que nace pa’ tamal, del cielo le caen las hojas. Se puede resumir en la frase “origen es destino”, es decir que en el contexto en el que nacemos nos marca, nos define en gran manera y nos delimita. El contexto social nos define.

Expresiones con el arroz:

• “Este arroz ya se coció”: Este asunto ya se definió, se finiquitó• “El negrito del arroz”: una persona o situación que causa molestia, o incomodidad, o una cuestión que hace que algo no sea perfecto.

• “Arroz con popote”. Expresión coloquial (un tanto despectiva y vulgar) para referirse a un homosexual.

• Lo que se haya de pelar que se valla remojando. Es momento de enfrentar las consecuencias de una situación. Es momento de hacer las cosas con la mejor disposición.

• Al hablar, como al guisar, su granito de sal. Hay que tratar de darle “sabor” (sal/chispa) a lo que decimos, para enriquecerlo.

• Barriga llena, corazón contento. Para referirse a la felicidad y/o satisfacción que provoca una buena comida

• A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Se utiliza cuando se quiere decir que se pueden aguantar todo tipo de situaciones, menos el hambre.

• Gallina vieja hace buen caldo. Se utiliza para referirse a las ventajas que la experiencia da con los años. En general, las gallinas viejas son las que se utilizaban en el ámbito doméstico para hacer los caldos ya que las gallinas jóvenes son las que todavía ponen huevos. Se usa también para referirse a la preferencia por mujeres maduras, o por objetos que aunque sean viejos, son de muy buena calidad.

•Al pan, pan y al vino, vino. Llamarle a las cosas por su nombre, expresar las ideas sin rodeos.

• Pariendo chayotes. Los chayotes tienen espinas y el imaginar parirlos, es estar en una situación sumamente difícil, dolorosa o complicada.

• “Ser un higadito”, para referirse a una persona insoportable, engreída. En realidad el origen tiene dos hipótesis: se puede referir a los higaditos de animal, como el pollo o la res, como si fueran comida desagradable. Algunos concuerdan más con que se refiere al hígado como el órgano del cuerpo que si no funciona bien, causa más molestias y fallos sistémicos.Usos y costumbres: Comerse la torta antes del recreo.

Hacerla de jamón

Piropos/picardía: con esa gorda y un atole, hacer de chivo los tamales, dar para sus tunas.Hay expresiones idiomáticas de la comida que representan ideologías que son retrógradas, como la machista: Con la que entienda de atole, escoba y metate, con esa cásate. Ideología clasista: Se le ve el nopal en la frente

Algunos refranes o frases, han sido cambiadas y modificadas por el tiempo.

Esta modificación también tiene que ser aceptada por un gran número de personas para que permanezca:

Por ejemplo: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente ---- Camarón que se duerme amanece en un coctel.

When life gives you lemons, make lemonade --- When life gives you lemons, grab tequila and salt

.• La comida no sólo es buena para comer o nutrirnos. Es un elemento importantísimo en nuestras culturas, para pensar, para comunicarnos y para crear comunidades a partir de los significados que compartimos y que todos comprendemos. Estas frases se usan porque dan sentido a las situaciones y circunstancias que su uso representa. Lo que no se usa en una cultura, tiende a desaparecer. La comida tiende a representar la abundancia, la salud, la riqueza, la energía, el placer, la importancia, la comodidad, el status, las celebraciones, los saberes culinarios, la transmisión, la diversión, la picardía.

• En el contexto mexicano, las expresiones idiomáticas con alimentos, platillos, ingredientes y preparaciones propios de la cocina mexicana, hablan de la riqueza y de la importancia de la gastronomía no sólo para alimentarnos, sino para crear una comunidad con intereses e identidades compartidas.