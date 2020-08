Estoy a favor de los derechos de las mujeres, estoy en contra de la criminalización de las mujeres por abortar y creo que el PAN tiene qué repensar algunas de sus condiciones en función de cómo va evolucionando la sociedad y el reconocimiento de los derechos, señaló Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Rojas explicó que su iniciativa para cambiar el nombre de la cámara baja a 'Cámara de las diputadas y los diputados' dijo que es importante porque visibiliza la nueva realidad del país donde hay paridad política y va más allá de esta esfera ya que todas estas acciones que parecen simbólicas y que no importan, nos visibilizan a todas. Es para que podamos vivir en una sociedad libre y en paz y sin violencias y eso va a ser en beneficio de todos, por eso es importante visibilizar que la Cámara no es solamente de diputados sino de diputadas y diputados, "me inspiraron los colegas chilenos y espero que se pueda aprobar pronto", señaló.

Laura Rojas, agregó que durante este año se volvió más feminista gracias a la convivencia con legisladoras feministas, donde cada día aprendió de ellas y de la causa de las mujeres y las niñas, "creo que es lo mejor que me llevo de este año, haber tenido el privilegio de ser la cara visible de esta causa de las diputadas y ahí voy a seguir el resto de mi vida", finalizó.