No conviene a México ser imán para migrantes: Embajador Landau

Es una prioridad tratar de encontrar modos de que la migración sea legal, no le conviene a México ser imán para migrantes, a los dos países nos conviene trabajar en conjunto sobre todo en esta pandemia, así lo aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El embajador Landau aseguró que este ha sido un año inolvidable de su vida debido a la calidez de los mexicanos y los contrastes naturales de nuestro país, al grado de querer ser el turista número uno en México pues de los 32 estados sólo ha visitado 18.

Landau, nacido en España recuerda su infancia en Paraguay, Chile y Venezuela, debido a que su padre fue diplomático, lo que le permitió aprender desde niño el español y aunque dejó de usarlo durante 30 años de abogacía, reconoce que ahora se le está pegando un acento mexicano.

Como embajador señal que es básico ser comunicador, explicar las decisiones de ambos gobiernos, de los diversos sectores de la sociedad, por lo que Twittter y las redes son muy importantes para eso.

Afirmó que sus tres prioridades son: economía, seguridad y migración; temas entrelazados con la pandemia por lo que se mantiene en coordinación con ambos gobiernos para mejorar las condiciones de salud, pero advierte que “es importante asegurar que esto no desate una peor crisis económica, no podemos quedarnos en confinamiento, debemos salir siguiendo los protocolos”.

Señaló que “hay que comenzar a salir en viajes observando los protocolos sanitarios, pues con las precauciones necesarias puede haber un turismo controlado y de manera responsable para activar la economía del sector”

Dijo que “hay que dar a la gente oportunidad de quedarse en su tierra, es una prioridad tratar de encontrar modos de que la migración sea legal, no le conviene a México ser imán para migrantes, a los dos países nos conviene trabajar en conjunto sobre todo en esta pandemia”.

Señaló que pese a la reducción del flujo migratorio durante los primeros meses de la pandemia, los niveles han subido en los últimos meses, y que la migración de mexicanos está en su nivel más alto en los últimos años, lo que dijo es reflejo de la situación económica, por lo que "tratamos de fomentar el desarrollo económico, nos conviene como vecinos de México que sea una país próspero".

El tema de extradiciones, dijo ha sido importante este año, “reconozco que es parte del problema el tráfico de armas, el poder de los narcotraficantes está basado en el dinero y las armas, para derrotarles hay que parar el flujo de ambos”. No es fácil por la extensa frontera detener el flujo de armas y dinero de un lado y drogas de otros.

Reconoció que los ciudadanos estadounidenses que son los que más están cruzando la frontera deben tener restricciones para evitar los contagios, pero que no se tiene la autoridad de prohibir la entrada o salida de los ciudadanos, no obstante señaló que los viajes no esenciales van a postergar el superar la pandemia.