Investigación caiga quien caiga y castigo ejemplar a Lozoya: Xóchitl Gálvez

Importante que de cara al presidente Francisco Domínguez comente lo que piensa y pida que se investigue lo que está pasando, así lo afirmó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez quien pidió una investigación caiga quien caiga y un castigo ejemplar para Lozoya, quien dijo no merece un final que ofenda a los mexicanos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco detalló que luego ver el video inmoral de soborno, y aunque son muy parecido a lo de Bejarano no hay que dejarlo pasar, por lo que ayer interpuso una denuncia para que abra una carpeta de investigación y se llame a declarar a Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, y que puedan limpiar el nombre del gobernador y se esclarezcan los hechos, pues hay mucho por saber de esta historia.

Recalcó que hay que hacerlo en las instancias legales y no en los medios de comunicación porque pareciera que lo que se busca es un show mediático y no justicia.

“Yo no me conformo con el linchamiento mediático con que ya todos señala que todos los del PAN somos corruptos, porque yo estoy en el PAN y no soy una corrupta y no me van meter en el mismo cajón”.

El manejo de efectivo dijo se ha vuelto una cultura, no es solo exclusivo de un partido y eso tienen que empezar a cambiar en el país de manera contundente.

“El presidente se equivoca cuando le pide a la Fiscalía dar a conocer la declaración de Lozoya dos, que padre Lozoya en su casota de Lomas de Bezares despotrique y se vaya feliz como testigo colaborador cuando se embolsó millones de dólares. No merece un final que ofenda a los mexicanos, merece un castigo ejemplar junto con los involucrados tope don de tope y caiga quien caiga”.

Calificó a Emilio “L” como un sociópata, con problema de personalidad, un personaje patético inmoral y corrupto pues ella misma pudo verse involucrada, pues detalló que cuando se negociaban los votos para el presidente, pedía apoyos y al final “quería que le entregara el dinero a una fundación personal”.

Por lo que pide se investigue y se llegue a las últimas consecuencias.