¿Tienes una pareja paranoica?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta // TW: @marioguerra

Las relaciones de pareja tienden a ser complicadas cuando no se sabe cómo llevarlas adecuadamente, pero se hacen imposibles cuando uno, o ambos, desarrollan conductas extremas o complejas de comprender, especialmente si estas conllevan mucho de agresión, pensamientos intrusivos o hasta distorsiones de la realidad. ¿Cómo se comporta una persona paranoica y que hacer si es la persona que más amamos?

¿Qué es la paranoia?

• No nos vamos a referir en este programa a ningún trastorno de personalidad como tal, sino a rasgos de personalidad que puede tener una persona común y que la hacen tener esas conductas.

Dicho eso, también es posible que estos rasgos los compartan personas con trastornos que deben ser médicamente tratados.

• La conducta paranoica involucra desconfianza no realista de los demás o sensación de ser perseguido.

La persona tiene constantes dudas acerca de las intenciones aparentemente benévolas, incluso neutrales de los demás, y tiene la certeza de que en cualquier momento, alguien, seguramente quien más cercano está, lo habrá de engañar, traicionar o dañar de alguna forma.

• La paranoia tiende a manifestarse como un deseo de control a toda costa.

¿Cómo se manifiestan estas conductas en una relación romántica?

• En las relaciones románticas lo que más observamos hacia el otro miembro de la pareja es:

Búsqueda de control.

Aislamiento de potenciales relaciones “amenazantes”.

Búsqueda de información incriminatoria que confirme sus sospechas:

Preguntas tendenciosas.

Búsqueda y espionaje en sus teléfonos o computadoras.

Acusaciones sin fundamento (a ver si caen)

Por lo general se da una combinación de todo esto.

¿Cómo reconocer a una persona así?

Cuestionario informal para detectar conductas y actitudes paranoicas en una persona

Esta lista de frases no tiene la intención de ser un instrumento diagnóstico ni debe ser usada para etiquetar o discriminar a nadie; es un perfil que nos ayuda a estar alertas para conocer conductas que puede presentar una persona con un estilo de personalidad que apunte hacia conductas paranoicas.

A continuación veremos 20 frases o enunciados. Piensa en tu pareja actual, una que hayas tenido o alguien en particular y responde de acuerdo a la siguiente escala.

1 = Nunca, 2 casi nunca, 3 = A veces, 4 = casi siempre, 5 = Siempre

1. Parece siempre desconfiado o sospecha de casi todo sin razón alguna.

2. Es una persona muy crítica y de una supuesta moral muy estricta.

3. Cuestiona tus intenciones o las de otros, especialmente cuando le quieren ayudar. Piensa que algo quieren, que algo hicieron o que le van a pedir algo a cambio.

4. Frecuentemente te cuenta que alguien le molestó, le faltó al respeto, se burló de ella, se le quedó viendo o que le seguían o espiaban en algún momento del día.

5. Es de ideas, creencias y pensamientos rígidos. Es casi imposible hacerle cambiar de opinión.

6. Guarda resentimiento por largo tiempo y no perdona, incluso ofensas mínimas, aún después de años.

7. Se queja de todo, nunca está conforme y tienen la firme creencia que todo en su vida está mal porque todos le odian o le tienen envidia.

8. Tiene la necesidad de controlar a las personas que ama de maneras muy estrictas, incluso los disciplina, y sostiene que lo hace por su bien.

9. No es alguien que se vea tranquilo o feliz. Parece ansioso, irritado y defensivo como si estuviera siempre alerta ante cualquier amenaza.

10. Cree firmemente, y siempre busca evidencia, de que los demás van acabar por traicionarle, decepcionarle o abusar de ella.

11. Se vuelve obsesiva con cualquier tema negativo y no lo suelta. No entiende por qué el resto del mundo no está tan preocupado como ella.

12. Cree que todo lo malo que le ha pasado en la vida, el trabajo o sus relaciones, es culpa de alguien más.

13. Duda de la lealtad u honestidad de todos, incluso de los que ama, o de personas que acaba de conocer.

14. Sospecha de las amistades, conocidos o cualquier persona con la que tú interactúas, porque jura que entre Ustedes pueden armar un complot en su contra o engañarle.

15. Siente peligros o amenazas inminentes que los otros no parecen ver o comprender y critica a los demás por tontos o confiados al no percibir lo mismo.

16. Busca alejarte de otras personas argumentando que no te convienen, que sólo te utilizan o que acabarán por traicionarte.

17. Te interroga directa o indirectamente acerca de lo que hiciste mientras no estabas a su lado. Especialmente a quién viste o quién estaba por ahí.

18. Se molesta cuando conversas con otras personas y no le invitas a participar o le cuentas con todo detalle lo que se dijo.

19. Constantemente se refiere a los demás como tontos, estúpidos, inocentes o confiados y presume que difícilmente alguien le ve la cara porque es más lista y siempre está alerta.

20. Cada vez te sientes más inseguro de sus reacciones y eso limita tus conductas, tus amistades y hasta lo que le dices por temor a que se enoje o sospeche algo.

Calificación. Sumen sus puntos

100 a 84 = Oscar a la paranoia

• No hay forma de convivir con alguien así sin crearte un personaje de ficción tipo Alicia en el País de las Maravillas o perder tú mismo la cordura para poder sobrevivir.

83 a 68 = Paranoíco experto

• Qué aguante tienes de estar con alguien así. Quizá el otro es paranoico, pero tú tienes algo de mártir.

67 a 52 = Probablemente paranoico

• A veces se comporta como una persona normal, pero cuando pierde el control o le ganan las emociones, parece transformarse. Se puede vivir con alguien así, pero más vale guardar distancia cuando se ponen intensos.

51 a 36 = Rasgos paranoicos

• Todos tenemos rarezas y esta persona parece tener las suyas apuntando hacia la paranoia. Aprende a vivir con esto, tampoco es una tragedia.

35 a 20 = Persona normal

• Pues no. Te falló el pronóstico, porque si hiciste este test, seguro pensabas que el otro iba a salir alto en calificación y tus sospechas se iban a confirmar. Quizá deberías pedirle a esa persona que responda el test pensando en ti y a lo mejor descubres una sorpresa.

¿Qué problemas acarrea a la relación estas conductas?

• Para la persona paranoica en sí misma:

Su visión de la realidad, y los pensamientos distorsionados que aparecen en su mente, sin duda los hacen sufrir al creer que los otros tienen malas intenciones hacia ellos, que creen saber lo que piensan, que eso es negativo, y que la traición siempre está a la vuelta de la esquina.

Dicho por personas que experimentan esta condición, sus sentimientos y emociones predominantes son: Desconfianza, ansiedad, enojo, hiperreactividad, necedad, irracionalidad, obsesividad, hipersensibilidad, infelicidad...

Buscan amortiguar sus sentimientos de ansiedad a expensas de provocar ansiedad en ti con sus conductas.

Para ti, si estás con alguien así: o Una gran frustración, al no poder convencerle, desde la lógica y la razón, que no hay intenciones ocultas, deseo de dañar o una traición inminente.

Esta frustración se traduce en enojo, tristeza y no pocas veces, en el deseo de abandonar la relación.o La persona paranoica puede no pensar que estos comportamientos son extraños e incluso puede tratar de convencerte de que son acciones sensatas en una relación.

Casi casi que son “por tu bien”.

No cedas ante esto.o Pueden ser un peligro, porque si bien el “mal menor” de estar con alguien así es la incomodidad y malestar que pudiera surgir, una persona que presenta estas conductas suele, con el paso del tiempo, volverse emocionalmente inestable e incluso agresiva.



¿Por qué pasa esto?

• Hay un alto grado de ansiedad en personas que califican alto en estos rasgos. Es precisamente esas voces de la ansiedad, y la irracionalidad que las acompaña, lo que les lleva a creer todas esas fantasías sin pasarlas por el filtro de la razón.

En algunos casos puede tratarse de un trastorno de la personalidad, pero eso debe ser diagnosticado de manera directa por un especialista.

¿Qué hacer si estás en una relación con alguien así?

• Expresa tu desacuerdo con sus conductas, actitudes y acusaciones.

No necesariamente para tratar de convencerle, eso es muy desgastante, sino para hacerle saber de manera amorosa, pero firme, que sus conductas te están lastimando y que están dañando la relación.

Es probable que te quiera acusar de que eres tú quien está haciendo todo eso, pero no cedas ante esta forma de transferencia de ansiedad.

• Nunca admitas lo que no has hecho ni le des el avión aceptando nada sólo para ya zafarte de la situación del momento.

Hay a veces quien admite lo que sea con tal de que el otro ya se calle o se calme. Muy mala idea con una persona paranoica.

Responde lo más calmado y hasta repetitivo posible a cada acusación con un “no es verdad” y no des muchas explicaciones, porque eso le hará crear más fantasías. • Es muy probable que si ya llevas mucho tiempo en una relación así ya tengas estrés o ansiedad.

Es necesario que busques espacios para tranquilizarte o ayuda para aprender a manejar estas condiciones.

• Lo ideal sería que esa persona recibiera ayuda profesional, pero si se rehúsa (como probablemente lo hará), entonces debes ser tú quien busque la ayuda necesaria.

Para evaluar tu permanencia en una relación así o para aprender estrategias para vivir con alguien con ese estilo de personalidad.

• Lo primero siempre es poner a salvo tu integridad y salud mental.

De ser necesario haz una pausa en la relación, especialmente si los ataques son muy intensos e irracionales.

A veces amando mucho hay que abandonar una relación que ya no nos hace bien.

Aunque esto puede poner más paranoica a la otra persona, es necesario que te cuides tú. No hace ningún bien que ambos acaben atrapados en el ciclo de la ansiedad.