No confiamos en la vacuna de Rusia contra COVID-19: Dr. Xavier Tello

Definitivamente no confiamos en la vacuna de Rusia contra COVID-19 porque lo que tenemos es un anuncio político, pero lo que no vemos son los resultados de sus estudios clínicos y están recortando procesos, es decir, no sabemos cómo se investigó y en la ciencia hay procesos muy rigurosos porque aquí está en juego la vida de la gente, señaló el doctor Xavier Tello, analista y consultor en temas médicos y de salud, en Así el Weso.

En entrevista con Rocío Jardínez y Karla Santillán, el experto destacó que no es casualidad que la vacuna se llame 'Sputnik', hay una cuestión política y hay varias maneras de ganar la carrera, siendo una de ellas el no hacer la investigación adecuada; "a todas luces están violando varios protocolos", dijo, "y el mayor peligro es que no tengan la efectividad adecuada", señaló.

Respecto a la demanda de la vacuna por parte de varios países, el doctor Tello dijo que da la impresión de que Rusia va a negociar esta vacuna en especie, es decir, a cambio de facilidades en temas como la minería, exploración petrolera, entre otros.