Una vez que podamos salir a la calle, volver al trabajo, a la escuela, a las rutinas a las que estábamos acostumbrados… ¿seremos más felices?. La plática con el Dr. Enrique Tamés, Decano Escuela de Humanidades y Educación Tecnológico de Monterrey.

Recordatorio de lo que hemos platicado muchas veces aquí en el programa: nuestra dimensión de la felicidad depende en un gran porcentaje de cuestiones genéticas, luego sigue la conducta de uno y por último cuestiones del medio ambiente. Así que cambiar el medio ambiente no cambia tanto el resultado.

Por otro lado, bien se dice que quien no conoce su historia, está condenado a repetir sus errores. Una y otra vez nos decimos; ahora que termine esta crisis, este periodo difícil, esta terrible circunstancia, me sentiré mejor, me sentiré feliz: se acabará el entorno que me hace sentir triste o miserable y cambiando ese entorno, me sentiré mucho mejor.

Vayamos a las condiciones más extremas, mucho más extremas que las que tenemos el día de hoy. Muchas conocen al psicólogo y autor austriaco Victor Frankl, que en El Hombre en Busca de Sentido, la da a la vida dentro de la prisión, esperando la más terrible de las muertes, una luz a la existencia cotidiana a través del amor y también del sentido del humor, de los pequeños gozos inclusive en un ambiente tan hostil como el de una campo de concentración.

Entonces, ¿seremos más felices al terminar la pandemia?

Y la respuesta clara será que NO, ya que la felicidad no es un destino, no se encuentra al final de una trayectoria. Muchos años de investigación nos muestran una y otra vez que a veces los caminos duros nos presentan al final cierta satisfacción, pero felicidad, no. La dicha y la felicidad se encuentran en el trayecto, en el rumbo, en la acción. Si uno está feliz en el camino, uno puede encontrar mucha felicidad en el final de dicho camino. Si uno está desdichado en el trayecto, sólo encontrará eso al final.

¿Cómo llevar al cabo la práctica de la felicidad, en el día a día, en el camino? ¿cómo no depositarlo o esperarlo al final como recompensa? Estamos tan acostumbrados al “happy ending”, a “aunque sufras todo el camino, al final serás recompensado (como las telenovelas…”

Ya sea por la costumbre, ya sea por lo que nos enseñan, no es fácil en la práctica convertir a la felicidad en la cotidianidad. Aquí van 5 acciones/enfoques para convertir la felicidad en el camino, en el trayecto, no en la meta: