Hay que enfrentar primero al COVID-19 y luego ver la obesidad: ANPECmx

Ahorita hay qué defender el empleo y resolver la emergencia sanitaria por COVID-19, que no nos gane la conversación la gordura la dejamos para después, señaló Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC mx) en Así el Weso, luego que en Oaxaca se prohibió la venta, distribución e incluso regalar alimentos chatarra y refrescos a menores de edad.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que el poner el tema de los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en el centro de la discusión, es un distractor y parece 'plan con maña' para dejar de lado el tema importante que es que tenemos 50 mil muertos por COVID y no hallamos cómo controlarlo, y si sigue así no habrá reactivación económica.

Después de asegurar que la prohibición roba el libre albedrío de los menores, y que la obesidad no es atribuíble al consumo de estos productos sino a un mal estilo de vida y al exceso de consumo, además de asegurar que una prohibición así roza el autoritarismo; Rivera señaló que la solución no está en prohibir estos productos sino en la educación, "lo que se prohíbe, se promueve", externó.

En ese sentido, destacó que la inclusión de una materia para enseñar el consumo de productos saludables como anunció la SEP es más importante que el decreto de Oaxaca.

"Esto afecta la actividad económica que no es suficiente, no entendemos por qué se les ocurrió esto, es un acto de traición a la gente que votó con ellos, por que nos está de alguna manera dando la espalda (…) si se va a cambiar la fórmula de lo que se vende vamos pactándolo pero que no de golpe autoricen a los inspectores en un acoso laboral, una licencia para corromper es lo que acaban de aprobar", finalizó.