Educación por tv; no me gusta pero 'es lo que hay': Dr. Hugo Casanova

Estamos lejos de pensar que el modelo híbrido o mixto de educación es una maravilla, pero es de las pocas salidas que tenemos como sociedad, señaló el Doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que este modelo de educación que anunció la SEP en el marco del COVID-19 no es una innovación de México, sino que se ha estado llevando a cabo en varios países desde etapas muy tempranas de la pandemia y, tal cual, 'es lo que hay'.

Dijo que aunque le resulta muy difícil pensar en otra solución, naturalmente no le gusta el asunto de incluir a la televisión, "me parece que las televisoras no han mostrado históricamente en este país una vocación educadora, sería así que ahora lo que deberíamos pensar es cómo volver noble lo que nunca lo ha sido", externó.

Finalmente dijo que ante esta situación, lo que tenemos qué hacer es darle sustancia a esta educación y los maestros, los alumnos, "todos debemos participar con mayor exigencia y rigor en el proceso educativo".