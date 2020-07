No sabía que 'lencha' era insulto: Isabel Arvide

Yo no conozco a Gabriela Warkentin y ella dijo que qué horror que me mandaran a Estambul; alguien que me defendió en redes sociales le preguntó ¿por qué no te atreves a arrobarla? y le puso 'lencha'. Yo no lo vi mal, creí que era un apodo, ¿por qué iba yo a pensar que era un comentario homofóbico?, señaló Isabel Arvide, recién nombrada cónsul de México en Estambul, para Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Arvide aseguró que en sus 40 años de carrera periodística jamás ha tenido comentarios homofóbicos y aseguró que al darse cuenta de su error borró el retuit. Arvide aseguró que tras esto, la conductora de W Radio la 'insultó' al volver a escribir que el suyo era el peor nombramiento.

Sobre las críticas por su nombramiento, Isabel Arvide dijo que es un honor u que 'ingenuamente' pensó que éste 'iba a gustar' a los periodistas al ser del gremio. Además señaló que ella es una digna representante de México y de este gobierno porque es honesta y ha trabajado 40 años, "nadie se puede parar a decir que he hecho algo ilegal".

Al cuestionarle sobre su falta de experiencia diplomática, Arvide cuestionó que crean que no podrá hacer un buen papel luego que ha organizado muchísimos eventos y trabajado con muchos políticos. "¿Qué capacidad extraordinaria tienes que tener para representar al país con dignidad? La obligación de un cónsul es proteger a los mexicanos que están en esa parte del mundo en todos sentidos, es asistirlos a ellos y promover el nombre de México, por que no voy a tener esa capacidad", respondió.