La SCJN no ha dicho la última palabra sobre aborto en Veracruz: Tagle

La Suprema Corte de Justicia no ha dicho la última palabra sobre la despenalización del aborto en Veracruz y aunque desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo turnará a otro ministro que elaborará otra propuesta, señaló la feminista y diputada federal Martha Tagle, en Así el Weso.

La razón para desecharlo fue que los ministros están revisando si la Corte se puede pronunciar o no respecto a si el Congreso de Veracruz está en falta por no haber legislado sobre el tema, "es un asunto de forma, pero no entraron al fondo del tema del aborto", señaló la legisladora en entrevista con Enrique Hernández Alcázar.

Destacó que en otras ocasiones la Corte ha buscado una interpretación favorable de los Derechos Humanos y en este caso lo sigue haciendo, ya que el proyecto como estaba consideraba que no legislar era una violación a los derechos humanos de las mujeres y además como un asunto de violencia contra las mujeres.

"Los conservadores están festejando pero no deberían porque no es como se esta planteando, la Corte no ha desechado formalmente la despenalización del aborto", finalizó.