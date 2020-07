Militarización de la 4T debilita a policías locales: PSC IBERO

Militarización de la 4T debilita a policías locales y alimenta el despliegue militar, así lo señaló el director de Seguridad Ciudadana IBERO, Ernesto López Portillo, con base al estudio "Militarización en la 4T (2018-2020)", presentado recientemente por la institución.

El especialista señala que luego del diagnóstico de la militarización en los sexenios de calderón y peña se hizo el presente estudio que es una actualización en la que se da cuenta de que la presente administración no solo ha continuado, sino fortalecido la vía militar de la seguridad en un proceso que debilita de manera crónica a las policías locales y alimentando la inversión y el despliegue militar, una forma de resolver cosas más allá de la seguridad conocida como militarismo.

Aseguró que es una novedad de la presidencia de la República usada por el presidente López Obrador quien decidió que las fuerzas armadas son el recurso adecuado para hacer labores asociadas con mega proyectos salud, construcción del sistema del banco de bienestar y generar dando a cada problema una solución militar.

Señaló que aunque hay más información no hay más claridad, pues al evaluar la eficacia, la Guardia Nacional y la intervención de las fuerzas armadas no reducen la violencia, y pese a la buena aceptación de las fuerzas armadas, su legitimidad se ha deteriorado respecto a los resultados de seguridad pública.

En general, advierte el especialista, el balance señala que se requieren recursos para capacitación, organización y equipamiento propios de las fuerzas armadas.

Y señala que una Guardia Nacional que no es militar ni civil viola de manera directa la Constitución, con un saldo de nula reducción de la violencia pero además, advierte que no existe un plan que explique porqué la estrategia no ha dado el resultado de los sexenios anteriores, pues el avance no da la percepción que vaya por el camino correcto.