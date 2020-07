Tras recibir ataques de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington en el marco de su visita a Estados Unidos, Adrián LeBarón aseguró que él no fue a esa ciudad a atacar al presidente de México, sino a decirle que quiere un país seguro.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, Adrián señaló que fue a decirle a ambos mandatarios que son corresponsables de la violencia ya que para él no existe progreso sin seguridad.

A ocho meses del ataque donde seis niños y tres mujeres de su familia, entre ellos su hija Rhonita y sus cuatro nietos, fueron masacrados y sus cuerpos calcinados, Adrián LeBarón reclamó que no haya ningún procesado por el caso después de todo este tiempo, a pesar de que ya hay varios detenidos.

"Espero a través de tu medio y tus colegas que les hagan saber que yo estuve aquí en Washington porque y le voy a seguir aunque me maten, mis hijos le van a seguir esta cosa no va a parar, nosotros queremos que nuestros huérfanos tengan un futuro mejor en México y si no pasa que al menos no quede por parte de nosotros, nosotros sí le estamos metiendo la energía y amor a México", finalizó.