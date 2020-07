Estados Unidos es corresponsable de la violencia en México: Bryan LeBaron

Estados Unidos es corresponsable de la violencia en México por las armas y las drogas que se consumen en su territorio, así lo señaló el activista Bryan LeBaron.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, LeBaron aseguró que se hará acompañar de Adrián, Shalom y Javier, sus primos y amigos de la zona de Washington para manifestarse frente a la Casa Blanca y pedir que se lleve a mesa del encuentro bilateral el tema de violencia y seguridad que tanto aqueja en la frontera entre ambos países.

Y como familia afectada exigirá que su caso no quede impune, pues hasta la fecha no hay detenidos por el ataque a sus familiares y aunque hay detenidos por tráfico de armas y drogas ninguno ha sido procesado.

Advirtió que el presidente dijo que mejoraría la seguridad pero no ha habido una estrategia bilateral, por lo que pedirá que el tema se tome en serio, pues desde enero no hay avances en su caso y no saben si tienen pruebas.

La violencia no termina en la frontera, las pandillas y distribuidores en estados Unidos generan casi 100 homicidios al día en México, por lo que aseguró que el primer ingrediente para el éxito económico es la seguridad, cómo no vamos a tocar ese tema, por más ambicioso que sea un trato comercial.

Finalmente reiteró su apoyo a la periodista y defensora de derechos humanos Frida Guerrera, al ofrecer 100 mil pesos a quien brinde informes sobre la identidad de quien él llamó “la beba de Aragón” una pequeña hallada sin vida y con huellas de violencia en una maleta, en la colonia Nueva Aragón del municipio de Nezahualcoyotl y que continúa en calidad de desconocida.