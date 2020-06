La situación en Guanajuato no está encausada ni controlada: Arnoldo Cuéllar

Arnoldo Cuéllar, editor del portal Laboratorio Periodismo y Opinión Pública afirmó que resulta increíble que luego de 10 años de existencia el grupo delictivo encabezado por "El Marro" no tenga carpetas de investigación abiertas ni en la Fiscalía Estatal ni en la ni en la Fiscalía General de la República.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista dijo que es increíble que tras el escandaloso operativo de la detención de la familia de El Marro nadie está sujeto a proceso, no lograron comprobar los delitos, están libres y todo ha llevado a una nueva espiral de violencia como el asesinato del abogado de la madre del Marro y muerte de tres policías en Silao, bajo la hipótesis de que acción de un grupo rival.

Y detalló que el conflicto ha escalado hasta la presidencia, pues asegura que “el Presidente no puede hacer nada, en Guanajuato el fiscal es un baluarte del panismo que gobierna el estado desde hace 30 años, trabaja a las órdenes del partido político y su ala más radical que es el yunque y todo esto convierte al Marro en el estratega más exitoso de la escena”.

Dijo que con la liberación de la madre del Marro y él en libertad cuenta con todo para matar policías y en cuanto se le dio la gana metió en un conflicto político al gobierno federal y del estado de Guanajuato.

El analista afirmó que además de la pandemia, la violencia que se refleja en la cotidianidad han invadido a Guanajuato sin que la gente se atreva a poner una denuncia.

La propia alcaldesa, dijo ha manifestado que no puede seguir con una situación tan abrumadora, pues dijo, está rebasada absolutamente y no logra hilvanar una acción conjunta por lo que la situación no está controlada de ninguna manera en la entidad.

Y advirtió que aun deteniendo al Marro la violencia no terminaría debido a la ubicación estratégica del estado para el trasiego de mercancías ilícitas y la propia vecindad con Jalisco.