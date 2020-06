La 4T está perpetuando el pacto de impunidad que existía en el país: Dayán

El nuevo gobierno metió toda la justicia transicional a un cajón y traicionó los acuerdos logrados para implementar un modelo de reparación del daño, afirmó Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el experto señaló que la 4T no es ni de izquierda, ni progresista ni comprometida con estas banderas, por lo que ha venido a perpetuar el pacto de impunidad y pervirtió el modelo de reparación. "Lo único que queda si no hay justicia ni verdad es la 'repartición de billete', lo que han creado es una Sedesol de víctimas y han visto a las víctimas de manera clientelar, es el modelo que tenemos hoy", aseguró.

Recordó que acabamos de vivir tres eventos que serían escándalo en otro país en Caborca, Sonora; Celaya, Guanajuato; y en San Mateo del mar, Oaxaca, y aquí la discusión era si Irma Eréndira Sandoval tenía unos departamentos o no, "Ante el horror de esa magnitud, ante la impunidad no hay modelo de reparación que funcione ni procesos de reparación sin justicia; AMLO no quiere hacerlo al igual que no quisieron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox".