No habrá un nuevo pico de contagios, aún no hemos llegado a él: experta

La próxima semana no habrá un nuevo pico de contagios como señaló el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, en realidad no hemos llegado al pico porque no hemos visto que baje el número de casos, de muertes ni de personas hospitalizadas, afirmó la Dra. Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, en Así el Weso.

"No habrá un nuevo pico de contagios, en realidad no hemos llegado a él porque no disminuyen ni los contagios ni los fallecimientos": @RMWongc, infectóloga de la @FacMedicinaUNAM en @elwesomx. https://t.co/DJRC5gZml5 — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 11, 2020

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la experta señaló que no sabemos cuándo llegaremos a ese pico, ya que hay muchos modelos matemáticos pero éstos se basan en condiciones actuales, por lo que con el aumento de movilidad tras el 1 de junio, las condiciones en las que se hicieron estos modelos matemáticos va cambiando.

Coincidió en que el cumplimiento de las predicciones matemáticas dependen del comportamiento de la población y reiteró que algo que ayudará un poco más es saber cuántas personas están infectadas, ya que aquí solo se hacen pruebas a las personas graves, por lo que existe afuera población que tiene la infección y no lo sabe, por lo que la sigue diseminando.