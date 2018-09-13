Latinoamérica exige un cambio: Diego Torres
Platicamos en la cabina de 'Así el Weso' con el cantautor de política y de su nuevo sencillo "Un poquito".
Diego Torres, Cantautor, nos presenta su nuevo sencillo 'Un Poquito'.
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Ciudad de México
El cantautor argentino Diego Torres platicó con Enrique Hernández Alcázar en la cabina de 'Así el Weso', del lanzamiento de su nuevo sencillo "Un poquito" y de la situación que vive su país y los países en Latinoamérica.
En ese sentido, Torres dijo que los países de la región que están exigiendo un cambio ante males como la corrupción y se preguntó si algún día los que están 'arriba' se darán cuenta que ya no van ciertas cosas, "que la corrupción ya no puede ser tan desmedida que afecte al sistema que hace caminar a un país".
Por: Cintia Sánchez A.