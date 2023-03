Refuerzan vigilancia en prepa 1

Estudiantes de la preparatoria Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, donde en días pasados se registró un caso de agresión sexual contra una estudiante, señalaron que el reforzamiento de seguridad que se hizo en el ingreso y áreas comunes del plantel era necesario debido a que no había ningún filtro y prácticamente cualquier persona podía entrar.

Algunas alumnas entrevistadas, consideraron que las medidas siguen siendo insuficientes. Por otro lado señalaron que pese al caso registrado, la escuela no ha tenido hasta ahora ninguna plática con el alumnado sobre el tema de acoso y agresiones:

"Es demasiado tarde para que empiecen a tomar este tipo de medidas, o sea pues no nada más ahorita está eso del acoso, yo llegué a venir cuando todavía no era alumna de aquí y nadie me dijo nada...

Yo pienso que seguiría siendo lo mismo, nada más te estaban pidiendo tu horario, la prepa o directores no han dado la cara en sí".

En el ingreso se pudo constatar que fue instalado un filtro donde un vigilante pide la credencial a los estudiantes para poder acceder, mientras que a las afueras se encuentra de planta una patrulla de la DEAVIM (División Especializada en la Atención en la Violencia contra las Mujeres en razón de género).