Diego desapareció al ir a entregar comida

Diego Andrei De la Rocha Cárdenas, desapareció el pasado viernes 20 de enero en el municipio de Guadalajara. Su madre, la señora Rosario De la Rocha pide con angustia y desesperación su pronta localización.

El día de la desaparición el joven de 31 años de edad, originario de Culiacán Sinaloa, acompañó a un amigo a realizar una entrega de comida a domicilio hacia Colón, pero nunca llegaron al lugar:

“Mi hijo estaba en un estudio con un amigo y como lo vio ahí sin quehacer le dijo que si lo acompañaba a trabajar, vamos le dijo a mi hijo. Nosotros no tenemos ningún negocio chueco porque estuvimos en Sinaloa, allá pasamos navidad, año nuevo y todo... Yo pienso que sí los privaron de la libertad y digo yo, bueno para qué necesita llevar a mi hijo, atrás, de forma tan incómoda, de llevar la mochila tan grande de Rappi. El dueño de la moto cuando me fue a avisar me enseñó el mensaje donde supuestamente le dicen que el pedido no ha llegado”.

Rosario ya interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Como señas particulares, Diego tiene un tatuaje en forma de ancla simulando una doble "S" en el brazo izquierdo. Cualquier información puede comunicarse al teléfono 3326200408.