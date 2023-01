Rector dormirá en plantón afuera de Casa Jalisco

El Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que pasará la noche en el campamento instalado frente a Casa Jalisco, en solidaridad con los estudiantes Javier Armenta ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Iván Cisneros y José Rojas detenidos por el caso Iconia:

"La FEU decide trasladar afuera de casa Jalisco sus oficinas, su permanencia es un plantón en espera de sus compañeros, hoy nos toca a los universitarios y yo pasaré la noche ahi porque es lo menos que podemos hacer, si esos jovenes, pasaron la noche en un parque para protegerlo y ahora están durmiendo en un penal".

En reunión con Consejeros y Directivos, Villanueva Lomelí señaló que la prisión preventiva que se les impuso a los estudiantes fue desmedida, ya que esta medida sólo aplica para casos excepcionales y debe ser justificada. Aseguró que ninguna de las hipótesis que prevé la ley se cumplen en el caso de los tres estudiantes.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro pidió esta tarde al Poder Judicial que sean liberados los estudiantes universitarios Javier, Iván y Alexis, quienes estan acusados de despojo tras manifesarse en defensa del parque Huentitán. El posicionamiento del Gobernador a través de sus redes sociales se dio luego de que la Universidad de Guadalajara, organizaciones defensoras de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal y otros políticos del país exhortaran a Enrique Alfaro Ramírez a frenar una presunta persecución política contra los estudiantes y de la Universidad de Guadalara. El gobernador negó estar involucrado en el tema:

"Los dueños de este terreno están en todo su derecho de que se aplique la ley, contra quienes a su juicio invadieron ilegalmente es al Poder Judicial, no al poder ejecutivo, ni al gobernador al que le toca resolver el temay hacer justica, insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar, no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares y que compete resolver al poder judicial, por ello con absoluto respeto al poder judicial en el marco de la comunicación institucional hago un exhorto para que se encuentre la ruta que los jovenes encuentren su proceso fuera de la carcel..."

Durante su discurso reconoció que esto responde a la presión política ejercida por quienes se han pronunciado al respecto, pues consideró importante encontrar una salida que evite que el conflicto escale y se siga mezclando con la agenda política.

El subsecretario de derechos humanos del gobierno federal fue uno de los funcionarios en hacer un llamado al poder judicial a juzgar con perspectiva de DDHH el caso de los estudiantes Javier, Iván y José, detenidos en Jalisco.

Respecto al tema de los estudiantes de la U. de G. que están actualmente detenidos, escucha este importante mensaje para que los ciudadanos conozcan la verdad: pic.twitter.com/euqPQQ3GRG — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 9, 2023