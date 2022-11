Aumenta llegada de migrantes venezolanos a ZMG

La llegada de migrantes venezolanos se ha incrementado en la Casa del Migrante en el Cerro del Cuatro, luego de que el gobierno de Estados Unidos, anunció que otorgaría 24 mil visas a venezolanos que ingresen de forma legal por aeropuertos, y que México recibiría a los migrantes que ingresen ilegalmente a territorio estadounidense.

Es el caso de Brian y José, migrantes venezolanos, quienes actualmente están en Guadalajara:

"El sistema estamos en una dictadura allá no hay oportunidades de empleo cosas que teníamos allá se han perdido... la economía no se aguanta más sueldo de 8 dolares mensual ya no aguanta".



"Yo soy de Venezuela hace 4 años está muy fuerte mucho trabajo por poco dinero mensual...en Colombia, Ecuador, Perú, de Perú me vine para acá...en centroamérica aquí he tenido problemas con la migración. Porque ellos tienen la mala costumbre es que lo ven a uno y lo persiguen como si fuera un delincuente... Llegar a Estados Unidos es lo que todo mundo quiere. Llegar a Estados Unidos para trabajar y poder sustentar a la familia".



Por su parte, el padre Alberto Ruiz, director de la Casa Migrante, señaló que la mayoría de migrantes llegan de paso y otros más deciden establecerse en Guadalajara y otras ciudades del país con familiares, en espera de poder arreglar su situación migratoria.