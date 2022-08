Es ofensivo el término de "corcholata": Monreal

Para el senador Ricardo Monreal el término de "corcholata" le parece de mal gusto y hasta ofensivo para quienes aspiran al cargo más importante del país, por lo que no lo acepta y aseguró ser el mejor para suceder a Andrés Manuel López Obrador sí es que el proceso es limpio, sin imposiciones, no tiene cuentas pendientes ni cadáveres en el closet, ante políticos de diversos partidos en Jalisco:

"Me parece de mal gusto ...algunos hasta se ofanan de decir yo soy la corcholata preferida, es ofensivo porque es el cargo más importante al que puede aspirar un mexicano o mexicana".

Dijo que no le molesta no ser nombrado por el propio presidente ya que él es el arma secreta para la sucesión y por el momento no ha analizado ser independiente o representar una oposición que considera dispersa.

CONSIDERA INCONSTITUCIONAL DECRETO PARA ADHERIR A LA GUARDIA NACIONAL A LA SEDENA

Desde el punto de vista del senador Ricardo Monreal sería inconstitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera adherir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto ya que para eso primero es necesario modificar la Constitución:

"La iniciativa que el presidente ha anunciado no ha llegado al Senado, no sabemos el contenido, ha dado pinceladas generales ... el anuncio de que podría ser mediante un decreto el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena no es correcto".

Para analizar el tema de seguridad en el Senado se organizó un grupo con un representante de cada partido en donde se verá la conveniencia de que se replantee la estrategia del Gobierno Federal, sobre todo tras los recientes hechos violentos del crimen organizado en varios estados.