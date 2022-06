Zamora debe disculparse por tirar basura, considera Pablo Lemus

El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, debe una disculpa pública a Guadalajara luego de que ayer fue a dejar basura a las afueras de las oficinas de Caabsa Eagle a manera de protesta por el mal servicio de la empresa, aseguró el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro.

El edil consideró que esta acción fue una falta de respeto al municipio, que abona poco a resolver el problema, el cual debe abordarse de manera conjunta por todos los municipios que tienen el servicio concesionado, aseguró:

"Pero no tener este escenario en el cual un presidente municipal de otro municipio viene a tirarnos cinco toneladas de basura en la vía pública para hacernos un show mediático que la realidad lo único que abona es a la división y lo único que abona también es la molestia de los ciudadanos".

"Yo nunca he tenido diálogo con él, él nunca me avisó que tendría esta acción, nunca me habló después de que la realizó, me parece que es una absoluta falta de respeto para los ciudadanos de Guadalajara, para nuestro municipio, para mí como presidente municipal, creo que merecemos una disculpa pública de parte del alcalde de Tlajomulco "

El edil indicó que Zamora podría ser sancionado por lo ocurrido ayer ya que se trató de una falta administrativa, sin embargo optará porque se se realice un diálogo entre todos los alcaldes involucrados para analizar la ruta a seguir con Caabsa, donde no se descarta la revocación de la concesión.