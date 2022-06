Zamora lleva basura a oficinas de Caabsa

Ante la serie de incumplimientos de la empresa CAABSA de no pasar por la basura, el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora le llevó tres camiones de desechos y aseguró que sólo le darán una semana para que regularice el servicio e iniciarán el proceso de revocación de la concesión:

"La verdad es que ya estamos cansados y como dijimos si en 15 no ha mejorado el servicio y no se podía desazolvar la cajilota ibamos a tomar acciones contundentes entre otras la revocación de la concesion y vamos a iniciar ese procedimiento sino cumple, le pagamos 13 mdp al mes a la concesionario mas de 150 mdp al año por recolectar, trasladarla y depositarla en un relleno sanitario, eso no sucede".

También pidió a los presidentes municipales del área metropolitana que se unan para de una vez quitarle la concesión en todos, ya que no puede atenderlos.