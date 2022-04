Costará 40 mdp restaurar San Juan de Dios

Tras un recorrido del presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus por el mercado San Juan de Dios y por las zonas afectadas por el incendio no descarta que pudiera abrir domingo o el lunes el mercado las partes que no fueron afectadas:

"Entre domingo y lunes estaremos iniciando con la reapertura parcial del mercado es decir, vamos a elegir ciertas zonas que no están afectadas por el incendio para que ya puedan volver a trabajar entre domingo y lunes, esperamos para miércoles a jueves tengamos esta explanada y la plaza estampida y la tapatía donde estarán los comerciantes afectados directamente por el incendio".

Hoy por la tarde pudiera abrirse la circulación la avenida Javier Mina.

Entregan despensas

El gobierno de Guadalajara hoy inició con la entrega de 3000 despensas a los afectados del incendio del mercado de San Juan de dios e informó Lemus Navarro que se requieren de 40 millones de pesos para la reconstrucción como mínimo en la zona afectada, además agradece el apoyo del gobernador que aportará recursos la reconstrucción:

"El gobierno del estado de Jalisco nos manda estas primeras 3 mil despensas que estamos entregando el día de hoy y el gobernador me dijo que ellos también van a aportar recursos para la rehabilitación de las zonas incendiadas, lo que establece todavía no lo sabemos el cálculo el presupuesto... en una primera estancia podríamos hablar de mínimo 40 mdp ... el gobernador me dijo que ellos le van a entrar yo quisiera que fuera en 50 y 50 verdad".

El próximo lunes iniciarán con la entrega de apoyos de 15 mil a 30 mil pesos para la reactivación de negocios; se estima una bolsa inicial de 10 millones de pesos para este fin a los afectados del mercado San Juan de Dios.