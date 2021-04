Aunque tenían cita hicieron fila por vacuna

Aunque adultos mayores que acudieron este miércoles a recibir la vacuna contra el COVID-19 en el módulo instalado en el Auditorio de las Fiestas de Octubre en Zapopan, señalaron que el proceso avanzó de forma ágil, las inconsistencias continúan, pues aunque varios contaban con cita, éstas no se respetaron y tuvieron que irse hasta el final de la fila, la cual se extendía alrededor del recinto:

"Anoche me llamaron como a las 6 de la tarde, - ah está muy bien- y a la una tiene su cita en el auditorio, -no ya tenemos las dos casi una hora- -A mí no me llamaron, nada más la primera vez que si quería la vacuna, o si no la quería le dije que si, entonces ya quedé registrada y por eso es que traigo mi registro, ha estado bien tranquilito pero movidito- -En la mañana traje a unas personas yo trabajo un uber, a las 6 y media y estaba la fila de toda la vuelta, ya cuando vi la fila más cerca me dejé venir-".

El tiempo de espera fue de entre una hora y hora y media, de acuerdo con los asistentes. Cerca de las dos de la tarde poco más de 200 personas aún se encontraban en la fila.

Por: Dalia Rojas