Rinden homenajes a Aristóteles Sandoval

Por: Dalia Rojas

Funcionarios de la actual y pasada administración, así como familiares y amigos del exgobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, le realizaron un homenaje póstumo en Palacio de Gobierno en el antiguo recinto legislativo.

En su discurso, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió a que los responsables del asesinato paguen y aseguró que no se doblarán ante quienes pretenden sumir al estado en el miedo: "Lo que sucedió en Puerto Vallarta es una muestra más de que no nos podemos doblar, por la memoria de Jorge por su familia, por Jalisco vamos a levantar la cabeza, honrar su memoria, y demostrar que Jalisco es mucho más que lo que nos quieren lastimar". También estuvo presente Miguel Castro, quien recordó su trayectoria como regidor y presidente municipal de Guadalajara, diputado local y Gobernador del Estado. Su esposa, Lorena Arriaga lo describió como un hombre afable, cariñoso y leal. El cuerpo fue traslado al recinto del Congreso Local, donde se realizó otro homenaje. En su discurso, Mara Robles, presidente de la Mesa Directiva, exigió que se esclarezcan los hechos y se garantice justicia. Manifestó que lo ocurrido da muestra de la inseguridad que atraviesan el país y el estado: "El asesinato de un exgobernador es una tragedia personal, se convierte en un eje político, imposible no inscribirlo en el ambiente de inseguridad, que se vive en Méico y Jalisco, los ciudadanos se preguntan qué está pasando en nuestro país, que la violencia e inseguridad no cesan nosotros los representantes populares respaldamos la exigencia de esclarecimiento de los hechos,¡ justicia!. Por su parte, la diputada priísta Mariana Fernández, calificó a Sandoval Díaz como el mejor gobernador que ha tenido Jalisco, al asegurar que dejó un legado de proyectos tecnológicos, de innovación y movilidad, destacando la línea tres del tren ligero.

Al concluir, el cuerpo fue trasladado para un homenaje en Palacio Municipal de Guadalajara y posteriormente en la sede estatal del PRI. Entre aplausos y honores fue recibido el féretro con el exgobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en el Palacio Municipal de Guadalajara, donde despachó como edil en el periodo 2010-2012.

En su mensaje, el actual presidente municipal, Ismael del Toro, recordó algunas vivencias personales con el exfuncionario, de quien aseguró dejó un importante legado en la ciudad: "Jorge me decía y le decía a todos sus amigos, lo importante que era para él dejar un legado y en la ciudad está palpable, el legado más fuerte es lo que representa en el corazón de todos nosotros, el legado más firme es su compromiso con la amistad, con la lealtad con la familia".

La ceremonia duró alrededor de 30 minutos. Estuvieron presentes familiares, amigos y funcionarios del Gobierno, quienes montaron diversas guardias de honor. El último homenaje a Sandoval Díaz se realizó en la sede estatal del PRI.