Romería de Zapopan será virtual este año

Por: Luis Antonio Ruiz

Con la presencia del Cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega, el secretario general de gobierno Enrique Ibarra, el de salud Fernando Petersen, y los alcaldes de Guadalajara Ismael del Toro y Zapopan Pablo Lemus, hicieron un llamado a la población a seguir la Romería a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales del Arzobispado para evitar los contagios de COVID-19, a la fecha no se tiene la ruta que tendrá la virgen pero el recorrido de la caravana será solo para integrantes de la iglesia, señaló el secretario general de gobierno: "(...) De que se respete la tradición a final de cuentas qué es una Romería, es el transito en tierra de una imagen en esta ocasión ustedes la van a ver desde los medios virtuales y los canales de televisión pero se va a mantener, la ruta no está aun establecida han habido varias alternativas pero no hay una definición de la misma pero estrictamente lo indispensable". El 7 de octubre se presentará el vestido que usará este año la virgen de Zapopan, y sí se realizarán todas las misas de patrocinio y salida en Catedral a puerta cerrada y la de bienvenida en la Basílica de Zapopan igual sin gente. Tampoco se permitirá la instalación de vendedores ambulantes.