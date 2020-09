Señalan retrasos en entrega de programa de adultos mayores

Por: Giselle Soriano

Adultos mayores beneficiarios del programa Bienestar del gobierno federal para las personas adultos mayores de 68 y más, han mencionado que en Jalisco el pago tiene un atraso correspondiente al mes de septiembre, comentan Martha y Miguel: "Nomás me están diciendo que no, que todavía no tengo nada y a mi me dieron mis papeles el día 3 de septiembre". "Creo fue el viernes de la semana pasada y vine a checar ahorita y todavía no aparece nada, no que todavía no se reparten todos los apoyos que tardan un mes, mes y medio, me dijeron que me esperara unos 5 días". Comentaron que acudieron al banco del Bienestar en el centro de Guadalajara donde les mencionaron que el apoyo llegará dentro de un mes y medio.

En el caso de Doña Manuela es la segunda vez que ha hecho el trámite para el apoyo de la tercera edad, espera ahora sí le pueda llegar luego de acudir a la Secretaría del Bienestar delegación Jalisco a inscribirse para acceder a este apoyo económico: "Ya lo había hecho pero no tuve la suerte de que me llegará y no me llamaron, esta es la segunda vez que lo hago me dijeron que en noviembre o diciembre ya dejé todo firmado". Son constantes la quejas que han hecho ciudadanos que buscan tener el apoyo de 2 mil 550 pesos bimestrales que son para adultos de 68 años y más y para los que viven en pueblos indígenas es a partir de 65. Al respecto el delegado en Jalisco Armando Zazueta Hernández no se ha pronunciado ni dado información al respecto, aunque se le ha solicitado entrevista, recordemos que desde hace un año en agosto del 2019 Zazueta Hernández sustituyo al superdelegado Carlos Lomelí quien estaba de encargado en Jalisco de los programas de desarrollo social del gobierno federal.