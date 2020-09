Médicos lamentan que las personas no crean en el coronavirus

Por Víctor Ramírez

A más de cinco meses de que se decretó la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, algunos de los trabajadores del sector salud siente tristeza y desilusión porque hay una gran cantidad de ciudadanos que aún no creen en la existencia del virus y no hacen nada para evitar contagios explicó el anestesiólogo César Cueto.

“Yo me siento muy triste al respecto, porque quisiera que algún día lo pudieran entender que no es así, está muy difícil, a todos nos puede dar, y pues es muy difícil verla, ver a una persona con ese problema y tenerlo pues la verdad que como no lo han visto. Yo creo que a lo mejor por eso no le tienen miedo, pero cuando lo ven es algo que no se te olvida, eso es algo que te haya impactado, la verdad”.

Mientras tanto quienes luchan por evitar el fallecimiento de los pacientes sacrifican no sólo a su familia, sino que ellos mismos se exponen a riesgos de contagio