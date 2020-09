Trabajadores y dueños de bares se manifiestan en Zapopan

Por Giselle Soriano

Aproximadamente mil personas, se manifestaron en la calles del municipio Zapopano para dirigirse a la presidencia municipal para exigir la reapertura de los bares, antros, centros nocturnos y salones de eventos tras el cierre de seis meses a causa de la pandemia por el covid-19. Sin embargo esta problemática afecta gravemente a sus bolsillos, señalaron un guardia de seguridad y una dj: “Más de 6 meses la empresa sin trabajar, entonces son más de 300 mil negociosos que han tenido este problema, han encerrado más de 300 bares por lo mismo, quebrado, entonces es muy importante regresar porque ahora sí que no hay con que vivir”.

“Mucho porque tenemos que andar haciendo otro tipo de trabajo para solventar gastos de la casa, gasolina, este gastos de los niños… Me ha afectado tuve que vender este ciertas cosas”. Además mencionaron que de ésta industria dependen más de 300 mil empleos en el estado de Jalisco .

El presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos,(CONBAR) César García, señaló que se manifestaron para que dejen trabajar a los más de 300 establecimientos dedicados a este giro que han permanecido cerrados durante 6 meses: “Hemos estado meses en pláticas con autoridades. El Gobierno del Estado nos prometió que la primer semana de septiembre estaríamos abiertos, ya se llegó la primer semana de septiembre, desafortunadamente la semana pasada Pablo Lemus sale a declarar que no nos va a dejar abrir, el Gobierno del Estado se echa un poco para atrás no ha sido claro en su postura. Nosotros queremos que haya una postura clara del Gobierno del Estado y queremos que el Gobierno de Zapopan nos ayude a abrir con los protocolos adecuados y que juntos podamos lograr esta reapertura”. Y agregó que lo que buscan es una respuesta por parte de las autoridades municipales así como estatales para lograr reapertura lo más pronto posible. Por otro lado el presidente de CONBAR, César García, aclaró que ellos no están en contra de la educación pero que no es comparable, debido a que ellos abren en su mayoría los fines de semana: “El asunto es que no es comparable porque los niños no deciden sobre sí mismos, lo deciden sus padres. En las discotecas, es los bares, son adultos que bajo su consentimiento propio asisten. Inclusive ni si quiera hay un cruce en cuanto a la movilidad, las escuelas son la mañana entre semana, nosotros el fin de semana”. Además comentó que es una discusión que no tiene sentido.