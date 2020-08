Cancelan eventos hasta octubre en Jalisco

Por: Víctor Ramírez

Todos los eventos masivos de agosto a octubre a realizarse en Jalisco fueron cancelados ya que no hay condiciones para realizarlos debido a la pandemia de Covid-19, entre ellos Fiestas de Octubre, grito de independencia y desfile militar, pero en la ceremonia de lo grito se honrará a los nuevos héroes explicó el gobernador Enrique Alfaro: "Así como honramos a los héroes que nos dieron patria y libertad vamos a honrar en esta ocasión nuestros invitados especiales los únicos invitados a palacio de gobierno van a ser los héroes que hoy están cuidando la salud y la vida de los jaliscienses, será un grito de independencia en la que los únicos invitados serán los doctores y las doctoras, las enfermeras y enfermeros el personal médico que hoy se están jugando la vida para cuidarnos a todos, hemos tomado la decisión de que vamos a seguir valorando con las autoridades religiosas cómo van a poder celebrarse unos eventos". Los eventos programados para los meses de noviembre y diciembre aún no se determina su futuro pero será la mesa de salud la que defina en las próximas semanas si se realizan o no.